Η Citroen "έβαλε στην πρίζα" το Berlingo

Η νέα γενιά των Compact Vans της Citroën, έχει ήδη πάρει αρκετές διακρίσεις. Το νέο Citroën Berlingo, κατέκτησε μεταξύ άλλων τον τίτλο του "International Van of the Year" για το 2019, ενώ και η επιβατική έκδοση του μοντέλου πήρε αντίστοιχα το βραβείο AUTOBEST "Best Buy Car of Europe 2019".

Με τη χρήση της πλατφόρμας eCMP, οι ηλεκτροκινητήρες και τα περιφερειακά τους έχουν ως εξής:

Υδρόψυκτη μπαταρία 50kWh που αποδίδει έως και 136 PS (100kW),

Ηλεκτροκινητήρα 100kW/ 136 PS,

Onboard φορτιστή με δύο επίπεδα απόδοσης στη φόρτιση - 7.4kW σε μονοφασικό ρεύμα και 11kW σε τριφασικό.

Σε συνέχεια του λανσαρίσματος των ηλεκτρικών εκδόσεων στην κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων Vans, η Citroën θα ολοκληρώσει τη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων με την παρουσίαση των ηλεκτρικών εκδόσεων της κατηγορίας Compact Van (B-Van), παράλληλα με τα επιβατικά αντίστοιχα μοντέλα. Για τις ηλεκτρικές εκδόσεις των Compact Vans της Citroën, αξίζει να σημειώσουμε πως οι συστοιχίες των μπαταριών συναρμολογούνται στο εργοστάσιο του Vigo (Ισπανία), οι ηλεκτροκινητήρες στο Tremery (Γαλλία) και το σύστημα μετάδοσης στο Valenciennes (Γαλλία).

Όλα τα ελαφρά επαγγελματικά της Citroën θα είναι διαθέσιμα και ως αμιγώς ηλεκτρικά μέχρι το τέλος του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το επίσημο δίκτυο διανομέων CITROËN ή την ιστοσελίδα www.citroen.gr .