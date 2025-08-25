Νέο σκάνδαλο όπως ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ!

Ένα νέο σκάνδαλο φαίνεται να ξεδιπλώνεται, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτή τη φορά στον ΕΛΓΑ. Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τη σύσταση ειδικής επιτροπής, που θα ελέγξει τις αποζημιώσεις που δόθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες του 2023.

Καταγγελίες κάνουν λόγο για επιτήδειους που εκμεταλλεύτηκαν την καταστροφή στις καλλιέργειες δηλώνοντας πλασματικές ζημιές ή ακόμα και ανύπαρκτες καλλιέργειες, μόνο και μόνο για να εισπράξουν χρήματα που προορίζονταν για τους πραγματικά πληγέντες!

Στην περιοχή του Μαραθώνα οι καλλιέργειες πολλές φορές παθαίνουν ζημιές από τη ζέστη και το κρύο. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι αποζημιώσεις δίνονται με το σταγονόμετρο και μετά από πολύ καιρό.

ΕΛΓΑ: Νέοι έλεγχοι για ανύπαρκτες καλλιέργειες

Ο έλεγχος θα είναι σαρωτικός: Ο ΕΛΓΑ, που εκτιμά τις ζημιές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαχειρίζεται τις πληρωμές. Αλλά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης… Όλοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο».

Από την 1η έως και τις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στη συνέχεια, διοικητικός έλεγχος, για να διασταυρωθούν κάθε φάκελος και κάθε πληρωμή.

Το ρεπορτάζ της Μ. Παππά στο Star για τους ελέγχους στις αποζημιώσεις

Ο έλεγχος θα καλύψει το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν έκτακτη χρηματοδοτική στήριξη λόγω πυρκαγιών του καλοκαιριού 2023 και των πλημμυρών από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias. Στόχος είναι να φανεί εάν οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές λήφθηκαν υπόψη όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στις πληρωμές.

«Ο ΕΛΓΑ με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων της οποίες ήδη έχει καταβάλλει, τα οποία ούτως ή άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου» δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Το πόρισμα αναμένεται με αγωνία. Γιατί από αυτό θα φανεί αν μιλάμε για απλές παρατυπίες ή για ένα σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ. Εκατοντάδες αγρότες περιμένουν απαντήσεις. Πολλοί είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και τώρα φοβούνται πως τα χρήματα που προορίζονταν για εκείνου βρέθηκαν σε λάθος χέρια.

