Τραμπ: Ο Πούτιν δεν θέλει να δει τον Ζελένσκι γιατί τον αντιπαθεί

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου. Ο Δημήτρης Σουλτογιάννης μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star όλες τις λεπτομέρειες.

Τραμπ: «Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος με την επίθεση στη Γάζα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτηθείς για το σημερινό περιστατικό στη Γάζα με τους 20 νεκρούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφοι, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του λέγοντας πως δεν γνώριζε για το περιστατικό και ότι δεν είναι καθόλου χαρούμενος με αυτήν την εξέλιξη.

Η συζήτηση με τον Πούτιν για τα πυρηνικά – Από την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Εν συνεχεία ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο παρασκήνιο από την συνάντηση του με τον Πούτιν λέγοντας ότι συζήτησαν με τον Ρώσο πρόεδρο για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. «Έχουμε τα περισσότερα, η Ρωσία δεύτερη, η Κίνα τρίτη. Η Κίνα είναι πολύ πίσω, αλλά θα μας προλάβουν σε πέντε χρόνια».

Αναφορικά με την Ουκρανία είπε πως η Ευρώπη θα τους δώσει σημαντικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Τι είπε ο Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

«Εμείς θα συμμετάσχουμε ως εφεδρική δύναμη. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα αν πετύχουμε συμφωνία», ενώ ερωτηθείς γιατί δεν έχει κλειδώσει ακόμα ένα ραντεβού Ζελενσκι-Πούτιν είπε επειδή ο Ρώσος πρόεδρος δεν συμπαθεί τον Ουκρανό ομόλογο του.

Στα παρατράγουδα της συνέντευξης τύπου ήταν το γεγονός ότι ο Τραμπ έδιωξε έξω από αυτήν ένα δημοσιογράφο επειδή την ώρα που μιλούσε χτύπησε το κινητό του!

