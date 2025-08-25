Ισραήλ: Συστάσεις στον Νετανιάχου να δεχθεί την συμφωνία για τους ομήρους

Τι ζητά ο αρχηγός του ισραλινού στρατού από τον Νετανιάχου

25.08.25 , 17:23 Ισραήλ: Συστάσεις στον Νετανιάχου να δεχθεί την συμφωνία για τους ομήρους
Κοσμος
Πηγή: Πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ/ Φωτογραφίες: AP
ΙΣΡΑΗΛ - ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ - ΧΑΜΑΣ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρές συστάσεις από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ δέχεται ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, προκειμένου να αποδεχθεί μια βελτιωμένη πρόταση κατάπαυσης του πυρός και να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι. Πρόκειται για την βελτιωμένη πρόταση, που έχει καταθέσει ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ καλώντας τον Νετανιάχου να ξανακαθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς. Στο μεταξύ, η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας με τουλάχιστον 20 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δημοσιογράφων, ένας από τους οποίους εργαζόταν για το πρακτορείο ειδήσεων Reuters την στιγμή της ζωντανής μετάδοσης.

25 χώρες καλούν το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό για τους εποικισμούς

Ισραήλ: Συστάσεις στον Νετανιάχου να δεχθεί την συμφωνία για τους ομήρους

«Υπάρχει συμφωνία στο τραπέζι»

«Υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι. Είναι η βελτιωμένη συμφωνία Γουίτκοφ, πρέπει να την αποδεχθούμε», δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ σε διοικητές στη διάρκεια επίσκεψης σε ναυτική βάση στη Χάιφα, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13. Πρόκειται για την πρόταση του Στιβ Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων δέκα ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.
«Ο στρατός δημιούργησε τους όρους για μια συμφωνία για τους ομήρους, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», συνέχισε ο Εγιάλ Ζαμίρ. Προειδοποίησε, μάλιστα, για το ενδεχόμενο σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, οι μαχητές της Χαμάς «να δολοφονήσουν τους ομήρους ή να διαπράξουν αυτοκτονία μαζί τους».

Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα, τον πρώτο στη Μέση Ανατολή

Ισραήλ: Συστάσεις στον Νετανιάχου να δεχθεί την συμφωνία για τους ομήρους

Την πρόταση του Εγιάλ Ζαμίρ επιβεβαιώνουν με ανακοίνωσή τους οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι ο Εγιάλ Ζαμίρ ως επικεφαλής του ισραηλινού στρατού «δημιούργησε τους όρους για την απελευθέρωση των ομήρων μέσω στρατιωτικής πίεσης». Επίσης, επιβεβαιώνουν ότι «ο Εγιάλ Ζαμίρ συνέταξε τα επιχειρησιακά σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, τα οποία έχουν εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία της χώρας». 

Γάζα: Μαζική φυγή μετά την έγκριση κατάληψης της πόλης από το Ισραήλ

Προς επιστράτευση 60.000 ακόμη έφεδροι

 

Ισραήλ: Συστάσεις στον Νετανιάχου να δεχθεί την συμφωνία για τους ομήρους

Βέβαια, είναι αμφίβολο εάν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου θα σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, καθώς έχει προγραμματιστεί τον Σεπτέμβριο να κληθούν και να παρουσιαστούν στον Ισραηλινό Στρατό 60.000 έφεδροι επιπλέον. Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο αρχηγός του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ φέρεται να έχει επικρίνει την απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να καταλάβει την πόλη, όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύρια άνθρωποι. Από την πλευρά της η Χαμάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησε σε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία φέρεται να είναι μια τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης του Στιβ Γουίτκοφ.
 

