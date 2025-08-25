Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη

Tην ώρα που ο Μητσοτάκης θα εξαγγέλλει «πακέτο μέτρων»

Πολιτικη
Πηγή: dnews.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Μαρία Καρυστιανού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε από το Δήμο Θεσσαλονίκης να δώσει άδεια για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης με αφορμή τα Τέμπη έξω από το Βελλίδειο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, την ημέρα και την ώρα που ο πρωθυπουργός θα εξαγγέλλει το «πακέτο μέτρων» στη Διεθνή Έκθεση της πόλης.

Η κίνηση αυτή της Μαρίας Καρυστιανού προκαλεί πολλές συζητήσεις. Διάφοροι δε που υποστηρίζουν πως γνωρίζουν επιμένουν ότι το αίτημα για συγκέντρωση έξω από τη ΔΕΘ την ημέρα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού αποτελεί προοίμιο ίδρυσης νέου κόμματος, χωρίς η ίδια πάντως να αφήνει την παραμικρή υπόνοια για κάτι τέτοιο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ | ΤΕΜΠΗ | ΔΕΘ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΤΕΜΠΗ
 |
ΔΕΘ
