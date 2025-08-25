Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκλονιστικό σκίτσο για την Αλέξανδρα Νικολαΐδου

Συντετριμμένη η παρουσιάστρια από τον θάνατο της φίλης της

Η συγκινητική ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου για τη μάχη της με τον καρκίνο / Βίντεο: Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κατερίνα Καινούργιου εξαιτίας του χαμού της καλής της φίλης Αλεξάνδρας Νικολαΐδου σε ηλικία 41 ετών από καρκίνο. 

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία

Το μεσημέρι του Κυριακής 24/8 η παρουσιάτρια του Aplha αποχαιρέτησε το αγαπημένο της πρόσωπο με ένα μακροσκελές κείμενο στο Instagram που «ραγίζει» καρδιές.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα

Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους !!!
Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Μ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους…
Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου …όσο κανένας άλλος …απ την οικογένεια σου ,εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου!
Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλη? γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο,αισιοδοξία,καλοσύνη κ αγάπη για όλους !!
Τόσο όμορφη …μέσα κ έξω …όσο καμία άλλη αστέρι μου !
Ήσουν πάντα εκεί για όλους …

Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου…
Οι στιγμές μας άπειρες …Κ θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό

«Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρομο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…»??
Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρα μου και να μου γελάς δυνατά,να μου δίνεις δύναμη κ να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια…

Καλό παράδεισο άγγελε μου …να προσέχεις εκεί ψηλά …», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

 

Η ίδια δεν έχει συνειδητοποιήσει πως δε θα ξαναδεί τη φιλενάδα της, την οποία θα αποχαιρετήσει αύριο Τρίτη 26/8 στο κοιμητήριο Χολαργού. Πριν από λίγο η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μοιράστηκε με τους followers της ένα σκίτσο στο οποίο απεικονίζονται πιασμένες χέρι - χέρι με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, εμπνευσμένο από μια κοινή τους φωτογραφία. 

Κατερίνα Καινούργιου: Το σκίτσο με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που «ραγίζει» καρδιές

Κατερίνα Καινούργιου: Το σκίτσο με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που «ραγίζει» καρδιές
