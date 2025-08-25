Παξοί: Την Τρίτη η κηδεία της 4χρονης - Είναι η ημέρα των γενεθλίων της

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς και ο παππούς της

25.08.25 , 19:35 Παξοί: Την Τρίτη η κηδεία της 4χρονης - Είναι η ημέρα των γενεθλίων της
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Τραγωδία στους Παξούς: «Συντετριμμένοι οι συγγενείς, σε τραγική κατάσταση η μητέρα» / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν αύριο, Τρίτη 26/8, οι συγγενείς και οι φίλοι στη μικρή Αμέλια, η οποία πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς, όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας της και κατέληξε σε γειτονική βίλα. Η κηδεία της θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα.

Το τατουάζ του πατέρα της 4χρονης Αμέλιας που πνίγηκε στους Παξούς

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι την ίδια ημέρα η Αμέλια θα γιόρταζε τα τέταρτα γενέθλιά της.

Παξοί: Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς κι ο παππούς της 4χρονης

Ελεύθεροι, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα στους Παξούς. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρο έκθεση ανηλίκου.

Παξοί: Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης - «Είμαι σε σοκ, έτοιμη να πεθάνω»

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του παιδιού. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, η αιτία θανάτου ήταν πνιγμός σε υδάτινο περιβάλλον.

ΠΑΞΟΙ
 |
ΠΙΣΙΝΑ
 |
4ΧΡΟΝΗ
