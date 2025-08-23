Παξοί: Συγκλονίζει το τατουάζ του πατέρα της 4χρονης Αμέλιας

Το κορίτσι σε λίγες μέρες θα γιόρταζε τα γενέθλιά του

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπρορτάζ Άννας Λίτινα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονίζει τους Παξούς η τραγωδία με το μόλις τεσσάρων ετών κοριτσάκι που πνίγηκε σε πισίνα βίλας. Η μικρή έφυγε από το σπίτι της, περπάτησε μια απόσταση περίπου 300 μετρών, μπήκε στη βίλα και το κακό έγινε. Tραγική ειρωνία, το άτυχο κορίτσι σε τρεις ημέρες θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. 

Τραγωδία στους Παξούς: 4χρονη πνίγηκε σε πισίνα βίλας

Παξοί: Συνελήφθησαν οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης

Συγκλονίζει τους Παξούς η τραγωδία με το μόλις τεσσάρων ετών κοριτσάκι που πνίγηκε σε πισίνα βίλας.

Συντετριμμένοι οι γονείς και ο παππούς της μικρούλας, το πρωί πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα. Κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Άννα Λίτινα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που εξαφανίστηκε η τετράχρονη, η μητέρα της ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ενώ ο πατέρας και ο παππούς της κοιμούνταν.  

Παξοί: «Η Αμέλια έπαιζε με την κούκλα και το κουβαδάκι της στην είσοδο του σπιτιού»

Όλα έγιναν σε δύο λεπτά, λέει σοκαρισμένος ένας θείος του άτυχου κοριτσιού.

«Ήταν η κακιά στιγμή. Όλα έγιναν σε ένα με δύο λεπτά. Ο μπαμπάς και ο παππούς της κοιμόταν. Η μικρούλα έπαιζε με το κουβαδάκι της και την κούκλα της στην είσοδο του σπιτιού», λέει ο θείος. 

Η Αμέλια έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Λόγγου, γύρω στις τρεις το μεσημέρι της Παρασκευής. 

Περπάτησε πάνω από τριακόσια μέτρα και έφθασε στη βίλα που είχε δύο πισίνες, μία κανονική και μία παιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισε να παίζει και ξαφνικά, άγνωστο πώς, βρέθηκε στο νερό, στη μεγάλη πισίνα. Στη βίλα, εκείνη την ώρα, και συγκεκριμένα στον χώρο της πισίνας δεν ήταν κανείς.   

Παξοί: Συγκλονίζει το τατουάζ του πατέρα της 4χρονης Αμέλιας

Σοκαρισμένοι οι Παξοί μετά τον θάνατο του 4χρονου κοριτσιού / Δηλώσεις στο Star του δημάρχου Παξών κ. Σπύρου Βλαχόπουλου

Όλη η γειτονιά έψαχνε να βρει την 4χρονη. Τη βρήκε κάποιος μάγειρας που δουλεύει στη βίλα. 

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα και ο γιατρός από το Κέντρο Υγείας έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, όμως, η μικρούλα δεν τα κατάφερε.  

Παξοί: H 4χρονη είχε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες - Το τατουάζ του πατέρα της

Παξοί: H 4χρονη είχε γενέθλια σε τρεις μέρες - Το τατουάζ που συγκλονίζει

Τραγική ειρωνία, η μικρή Αμέλια σε τρεις ημέρες θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

O πατέρας της, όταν γεννήθηκε το κοριτσάκι, έκανε ένα τατουάζ με την ημερομηνία και την ώρα της γέννησης της κόρης του - 26 Αυγούστου του 2021. 

Στο τατουάζ φαίνεται το χέρι του που κρατάει το δικό της και το όνομα του άτυχου κοριτσιού, Αμέλια. 

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

