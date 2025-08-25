Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Βαφτίζουν τον γιο τους στη Μύκονο

Δείτε βίντεο για τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού από την εκπομπή Live News

Μετά τον γάμο τους στις 7 Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός κι η Αλεξάνδρα Νίκα πρετοιμάζονται για τη βάπτιση του γιου τους, που θα πάρει το όνομα Βασίλης από τον πατέρα του γνωστού τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στο Realnews, το ιερό μυστήριο θα τελεστεί την 1η Σεπτεμβρίου στη Μύκονο και δε θα έχει συγκεκριμένη θεματολογία, ως είθισται, καθώς επιθυμία του ζευγαριού είναι να διατηρήσει τον μινιμαλισμό, τον οποίο πρεσβεύει.

Τόσο το μυστήριο, όσο και το γεύμα που θα ακολουθήσει, θα πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας της Μαριάννας Λάτση, η οποία θα είναι μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί θα είναι επίσης τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού κι ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος.

Η επιλογή του χώρου αλλά και η διακριτικότητα με την οποία θα τελεστεί η βάπτιση δείχνουν την πρόθεση του ζευγαριού να Το ζευγάρι θέλει να κι αυτή τη σημαντική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Να σημειώσουμε ότι κι ο γάμος του ζευγαριού είχε γίνει σε στενό κύκλο στην έπαυλη της οικογένειας Νίκα στο Μαύρο Λιθάρι της Αναβύσσου κι είχε συζητηθεί για την απλότητα και την κομψότητά του.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα από την ημέρα του γάμου της