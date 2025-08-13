Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο πατέρας του Βασίλης είχε τα γενέθλιά του - Οι ευχές

Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Βασίλη Αργυρού στην κάμερα του Happy Day

Τα γενέθλια του είχε ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, Βασίλης Αργυρός, κι ο τραγουδιστής θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια μέσω social media.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου ο δημοφιλής ερμηνευτής ανέβασε μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, στην οποία φαίνεται μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα.

Στη λεζάντα μάλιστα της φωτογραφίας έγραψε: «Ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά θρύλε».

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού /Φωτογραφία Instagram

Ο τραγουδιστής έχει μια πολύ στενή με τον πατέρα του και με όλη την οικογένειά του, την οποία συχνά αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένα από τα τρία τρίδυμα παιδιά της οικογένειας, μαζί με τον αδερφό του Παύλο και την αδελφή του Κατερίνα. Μάλιστα, έχει εκφράσει πολλές φορές την ευγνωμοσύνη του προς τους γονείς του για τον αγώνα που έκαναν ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τους γονείς του, Φωτεινή & Βασίλη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πρόσφατα, ο Βασίλης Αργυρός έγινε παππούς, καθώς ο τραγουδιστής κι η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, απέκτησαν έναν γιο. Μάλιστα, ο μικρός πήρε το όνομα του παππού του, Βασίλη, προς τιμήν του.