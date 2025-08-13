Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο πατέρας του Βασίλης είχε τα γενέθλιά του - Οι ευχές

Η φωτογραφία από την παιδική ηλικία του τραγουδιστή

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 11:14 Μπάκας: Περιγράφει με δάκρυα στα μάτια πως η φωτιά έφτασε στο σπίτι του
13.08.25 , 10:56 Πώς θα καταλάβεις πως της αρέσεις; Δέκα σημάδια που το αποδεικνύουν
13.08.25 , 10:37 Δολοφόνησαν Ελληνοαυστραλή έγκυο - Ο σύντροφός της βρέθηκε αποκεφαλισμένος
13.08.25 , 10:31 Σοφία Χατζηπαντελή: Βαρύ πένθος για το γνωστό μοντέλο
13.08.25 , 10:10 Συγκλονισμένη η Ζαχαράκη με τη φωτιά στην πατρίδα της: «Αυτό που ζω...»
13.08.25 , 09:42 Βάσω Λασκαράκη: Βραβεύτηκε στην Κύπρο - Στο πλευρό της ο Λευτέρης Σουλτάτος
13.08.25 , 09:39 Κορωπί: Νεκρός οδηγός που «καρφώθηκε» σε κατάστημα και προκάλεσε φωτιά
13.08.25 , 09:27 Καίγεται η Ελλάδα: Μαίνονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο
13.08.25 , 09:06 Καβογιάννη: Διακοπές στο Πήλιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Maestro
13.08.25 , 09:05 Hyundai: Το νέο σύστημα πλοήγησης αλλάζει τα δεδομένα
13.08.25 , 09:03 Άλφρεντ Χίτσκοκ: Ο «μετρ του τρόμου» που απεχθανόταν τον έρωτα
13.08.25 , 08:54 Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο πατέρας του Βασίλης είχε τα γενέθλιά του - Οι ευχές
13.08.25 , 08:35 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν γίνει μαμά
13.08.25 , 08:29 Στεφανία Γουλιώτη: Ο εξωτικός προορισμός που επέλεξε για τις διακοπές της
13.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Βασίλη Αργυρού στην κάμερα του Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλια του είχε ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, Βασίλης Αργυρός, κι ο τραγουδιστής θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια μέσω social media.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Δείτε τον πατέρα του τραγουδιστή

Το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου ο δημοφιλής ερμηνευτής ανέβασε μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, στην οποία φαίνεται μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα.

Στη λεζάντα μάλιστα της φωτογραφίας έγραψε: «Ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά θρύλε».

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού /Φωτογραφία Instagram

Ο τραγουδιστής έχει μια πολύ στενή με τον πατέρα του και με όλη την οικογένειά του, την οποία συχνά αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις του. 

Κωνσταντίνος Αργυρός: Όσα είπε ο πατέρας του για τον τοκετό και το όνομα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένα από τα τρία τρίδυμα παιδιά της οικογένειας, μαζί με τον αδερφό του Παύλο και την αδελφή του Κατερίνα. Μάλιστα, έχει εκφράσει πολλές φορές την ευγνωμοσύνη του προς τους γονείς του για τον αγώνα που έκαναν ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τους γονείς του, Φωτεινή & Βασίλη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τους γονείς του, Φωτεινή & Βασίλη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πρόσφατα, ο Βασίλης Αργυρός έγινε παππούς, καθώς ο τραγουδιστής κι η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, απέκτησαν έναν γιο. Μάλιστα, ο μικρός πήρε το όνομα του παππού του, Βασίλη, προς τιμήν του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top