Άννα Μπουσδούκου - Ανδρέας Δρακόπουλος: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα

Τον εκλεκτό της καρδιάς της και πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Ανδρέα Δρακόπουλο παντρεύτηκε η γνωστή δημοσιογράφος Άννα Μπουσδούκου. Το μυστήριο τελέστηκε υπό άκρα μυστικότητα, ενώ την απόλυψη έκανε η Σάσα Σταμάτη στα parapolitika.

Παντρεύτηκε η Άννα Μπουσδούκου τον εκλεκτό της καρδιάς της, Ανδρέα Δρακόπουλο / NDP Photo Agency

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, ο γάμος ήταν απλός και κομψός, ακριβώς όπως το προφίλ που κρατούν όλα αυτά τα χρόνια οι νεόνυμφοι. Η Άννα Μπουσδούκου έλαμπε μέσα στο νυφικό της, το οποίο ήταν επίσης λιτό και κομψό.

Η είδηση του γάμου τους έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο μέσα από την επίσημη αναγγελία, η οποία αποκάλυπτε λεπτομέρειες για το ευτυχές γεγονός.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, είναι ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ η Άννα Μπουσδούκου κατέχει τη θέση της διευθύντριας επικοινωνίας στο ίδιο Ίδρυμα, παράλληλα με τη δημοσιογραφική της ιδιότητα.

Το ζευγάρι ζει τον έρωτά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό τον λόγο επέλεξε να παραμείνει αυστηρά προσωπική αυτή η σημαντική στιγμή της ζωής του.

Ο πρώτος σύζυγος της Άννας Μπουσδούκου είναι ο συνάδελφός της Σταύρος Ιωαννίδης, τον οποίο παντρεύτηκε το 2017 στην Αντίπαρο και χώρισε 4 χρόνια μετά.