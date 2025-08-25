Μύκονος: Λύματα πλημμύρισαν δημοφιλή στους τουρίστες περιοχή!

Μετά την Πάτμο ήρθε και η σειρά της Μυκόνου. Τουρίστες και κάτοικοι που δειπνούσαν σε πολυτελές εστιατόριο στον Πλατύ Γιαλό, είδαν δίπλα τους να αναβλύζουν ...λύματα.

Μύκονος: Δείπνο στον Πλατύ Γιαλό δίπλα στα ... λύματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, στον κοσμοπολίτικο και δημοφιλή Πλατύ Γιαλό τουρίστες αλλά και κάτοικοι που απολάμβαναν το δείπνο τους δίπλα στη θάλασσα, είδαν λύματα να πλημμυρίζουν τον δρόμο αλλά και τα τραπέζια!

Το αξιοσημείωτο είναι ότι και πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε τις ίδιες απαράδεκτες εικόνες στον Ορνό της Μυκόνου.

Τι εκτιμάται ότι συνέβη; Απλούστατα το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του νησιού έχει προδιαγραφές για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Όταν το νησί πλημμυρίζει δεν αντέχει και παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα.

Πάτμος: Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με το νερό

Όσον αφορά το πρόβλημα με το καφέ χρώμα στις βρύσες της Πάτμου, ήρθαν σήμερα τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και έκαναν το αυτονόητο: Έκλεισαν την παροχέτευση στη θάλασσα, καθώς η μόλυνση των νερών θα συνεχιζόταν και ψάχνουν το πρόβλημα.

Συνεχίζεται το πρόβλημα με το νερό στην Πάτμο

Ήδη σε αρκετές περιοχές το νερό είναι καφέ, όπως στη Χώρα για παράδειγμα, ενώ είναι σαφές ότι το νερό ούτε πίνεται ούτε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αλλού...

