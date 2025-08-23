Πάτμος: Καφέ νερό τρέχει από τις βρύσες στο νησί - Παρέμβαση εισαγγελέα

Σπεύδουν στο νησί κλιμάκια της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου

Πάτμος: Καφέ νερό τρέχει από τις βρύσες στο νησί - Παρέμβαση εισαγγελέα
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γ. Σαραντάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Νερό χρώματος... καφέ, φυσικά ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, βγάζουν τις τελευταίες μέρες βρύσες στην Πάτμο. Για το θέμα είχαμε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο θα μεταβούν στο νησί ειδικά κλιμάκια, τόσο της ΕΥΔΑΠ όσο και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Κάτοικοι και επισκέπτες, ανησυχούν για την υγεία τους. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Σαραντάκου. 

SOS για τη λειψυδρία στην Ελλάδα - Φόβοι για την επάρκεια νερού

H ανησυχία αλλά και ο προβληματισμός του κόσμου είναι μεγάλος, είπε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Πάτμος: Καφέ νερό τρέχει από τις βρύσες στο νησί - Παρέμβαση εισαγγελέα

Οι βρύσες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βγάζουν καφέ νερό, μάλιστα για το θέμα είχαμε σήμερα και παρέμβαση του Εισαγγελέα Δωδεκανήσου, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. 

Τι συμβαίνει τελικά; Υπάρχουν κάποιοι που λένε πως ο βιολογικός καθαρισμός στο νησί λειτουργεί μερικώς, ωστόσο, ο δήμαρχος Πάτμου το αντικρούει, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται για λύματα από τον βιολογικό καθαρισμό αλλά για πρόβλημα του δικτύου υδροδότησης που είναι παμπάλαιο.

Motor Oil: Εγκατάσταση νέων μονάδων αφαλάτωσης

Το θέμα είναι ότι στην καρδιά του καλοκαιριού, το νερό είναι πολύ κακής ποιότητας στο νησί και κάθε άλλο παρά για χρήση είναι.

Αύριο το πρωί σπεύδουν στο νησί συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Δωδεκανήσου, που θα κάνουν ελέγχους σε έναν υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 100 μέτρων που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, για να διαπιστώσουν αν εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, τόνισε ο Γιώργος Σαραντάκος.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΞΟΣ
 |
ΝΕΡΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΛΥΜΑΤΑ
 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
