Στέλα Πάσσαρη: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη ρομαντική πρόταση γάμου της

Στέλα Πάσσαρη: Βίντεο από την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Σωτήρης

Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της έζησε το βράδυ της Παρασκευής 22/8 η Στέλα Πάσσαρη.

Η influencer κι επιχειρηματίας δέχτηκε πρόταση γάμου από τον εκλεκτό της καρδιάς της σε θερινό σινεμά μπροστά στα μάτια των φίλων της, οι οποίοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι το όλο σκηνικό.

Ξαφνικά εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη το μήνυμα «Στέλα, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου;». Εκείνη έπαθε σοκ, ενώ η κολλητή και συνέταιρός της, Ιωάννα Τούνη, ξέσπασε σε κλάματα.

Η απάντησή της ήταν φυσικά θετική με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και την ίδια να πέφτει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Σωτήρη, ο οποίος είχε σχεδιάσει την έκπληξη, χωρίς να καταλάβει τίποτα η αγαπημένη του.

Το απόγευμα της Δευτέρας 25/8 η Στέλα Πάσσαρη μοιράστηκε τη χαρά της με τους followers της στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες με τον μελλοντικό σύζυγό της και δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε και πλέον κοσμεί το χέρι της.

Στέλα Πάσσαρη: Το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο σύντροφός της, Σωτήρης

«Το πιο εύκολο "ναι" που έχω πει στη ζωή μου», σχολίασε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Σύσσωμοι οι followers της στο Instagram έσπευσαν να της ευχηθούν με το καλό!