Χαλαροί και ευδιάθετοι ο Κέντρικ Ναν και ο Σακίλ Μακίσικ, μαζί με τις συντρόφους τους

Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, συνέπεσε με την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών για τους μπασκετμπολίστες, ύστερα από μία τρομερά κοπιαστική σεζόν, με περισσότερα από 80 παιχνίδια για κάθε ομάδα.

Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς παρέμειναν στην Αθήνα και κάνουν τις βόλτες τους στην πρωτεύουσα, πριν φύγουν για τις παραλίες των ελληνικών νησιών.

Ο Σακίλ Μακίσικ του Ολυμπιακού και ο Κάντρικ Ναν του Παναθηναίκού, «πιάστηκαν» από τον φωτογραφικό φακό σε στιγμές χαλάρωσης, να κάνουν τα ψώνια τους, μαζί με τις συντρόφους τους.

Μπέρικ και Σακίλ Μακίσικ / Φωτογραφία NDP

Τόσο η Μπέριλ Μακίσικ, όσο και η Μπλεν Κίγια, είναι πολύ ενεργές στα social media, ενώ δεν απουσιάζουν σχεδόν ποτέ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των συζύγων τους, και φροντίζουν να τους υποστηρίζουν με πάθος.

Κέντρικ Ναν και Μπλεν Κίγια / Φωτογραφία NDP

Παρά την οπαδική αντιπαλότητα μάλιστα, οι ...WAGs των δύο ομάδων, φροντίζουν να διατηρούν στενές επαφές μεταξύ τους. Πρόσφατα η Μπέριλ Μακίσικ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία «ομαδική φωτογραφία», όπου μαζί με τις φίλες της, παρακολουθούν επίδειξη νυφικών.

Στην φωτογραφία βλέπουμε την Μπέριλ, σύντροφο του Σακίλ ΜακΚίσικ, την Έμιλι Γκραντ, σύζυγο του Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού, την Άλμα Φρανκλ Μάους, σύντροφο του Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού, την Ντενίσα Τσκά, σύντροφο του Τάισον Γουόρντ του Ολυμπιακού, αλλά και την Μπλεν Κίγια, σύντροφο του Κέντρικ Ναν, αποδεικνύοντας ότι οι φιλίες είναι πάνω από τις ομάδες