Σπουδαία διάκριση για την Στέλλα Μαρεντάκη στο Grand Prix της Ρώμης

Η ελληνίδα πρωταθλήτρια του τάε κβο ντο, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

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Αθλητικα
Στέλλα Μαρεντάκη Ρώμη
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Η Στέλλα Μαρεντάκη, η αθλήτρια του Αίαντα Αγίου Δημητρίου, έγραψε ιστορία στο World Taekwondo Grand Prix της Ρώμης, το οποίο διοργανώθηκε στην «Αιώνια Πόλη», μεταξύ 5-7 Ιουνίου. 

Η ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, στην πρώτη σειρά των Grand Prix Series, απέναντι στις κορυφαίες 36 αθλήτριες της Ολυμπιακής κατηγορίας των -67kg

H Μαρεντάκη, στις αρχές του προηγούμενου μήνα, είχε αναδειχθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο, ανέβηκε, παίροντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και δείχνοντας πως βρίσκεται πλέον σε τροχιά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028

 

Για να φτάσει στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, η Μαρεντάκη, επικράτησε της Κινέζας Ζίε Σονγκ, της Ντόρα Μέστροβιτς από την Κροατία, και της Μινζου Κουάκ από τη Νότια Κορέα.

Η πρωταθλήτριά μας, αποτελεί μία απί τις μεγαλύτερες ελπίδες για διάκριση στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 2028 και ανήκει πλέον, στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος

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