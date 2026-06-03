Έχοντας κρεμάσει τα παπούτσια του, ύστερα από μία σημαντική καριέρα, ο Ζέκα ανήκει στο τμήμα σκάουτινγκ του τριφυλλιού

Την καλοκαιρινή Αθήνα απολαμβάνει ο Κάρλος Ζέκα, ο Πορτογάλος - και πολιτογραφημένος Έλληνας - άσος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας, ο οποίος πριν λίγους μήνες κρέμασε τα παπούτσια του και έβαλε τέλος σε μία πολύ σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα.

Βόλτα στη Γλυφάδα για την οικογένεια του Κάρλος Ζέκα / Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζώτος

Ο Ζέκα, ο οποίος πλέον ανήκει στο τμήμα σκάουτινγκ του τριφυλλιού, «συνελήφθη» από τον φωτογραφικό φακό, στη Γλυφάδα, μαζί με τη σύζυγό του, Victoria Kiehl, και την ενός έτους, κόρη τους.

Κάρλος και Βικτόρια, είναι πολύ ενεργοί στα social media και έχουν ανεβάσει πολλές κοινές τους φωτογραφίες, από εκδρομές, ταξίδια, και οικογενειακές αποδράσεις, όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις της ομάδας.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε την εποχή που ο Ζέκα αγωνιζόταν στη Δανία, για λογαριασμό της Κοπεγχάγης, και από τότε είναι αχώριστο. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2025, η Βικτόρια έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.

Σπουδαία καριέρα στον Παναθηναίκό

Ο Κάρλος Ζέκα χαιρετάει τον κόσμο, στο τελευταίο του παιχνίδι / Φωτογραφία INTIME

Ο Ζέκα αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2011 μέχρι το 2017 όταν πήρε μεταγραφή για την Κοπεγχάγη. Στο μεσοδιάστημα πήρε την ελληνική υπηκοότητακαι φόρεσε τα χρώματα της Εθνικής μας, ενώ επέστρεψε στην Ελλάδα το 2023, για να ολοκληρώσει τον Μάιο του 2025 την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, και να αναλάβει διοικητικό ποστο στην πράσινη ΠΑΕ.