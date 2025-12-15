Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τσουρέκι με την πιο νόστιμη γέμιση

Ένα λαχταριστό γλυκό για τα Χριστούγεννα

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις γιορτές τα γλυκά έχουν την τιμητική τους. Αν θες λοιπόν στο Χριστουγεννιάτικό σου τραπέζι να έχεις και άλλα γλυκά εκτός από κουραμπιέδες, μελομακάρονα και μαρόν γλασέ μία ωραία ιδέα είναι να φτιάξεις ένα τσουρέκι με γέμιση κάστανο.

Έχει γενέθλια το παιδί σου; Φτιάξε αυτή την τούρτα σοκολάτα- πορτοκάλι

Αν λοιπόν έχεις διάθεση να μπεις στην κουζίνα και να μεγαλουργήσεις δες τη συνταγή που έδωσε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τσουρέκι με την πιο νόστιμη γέμιση

Tσουρέκι με γέμιση κάστανο

Υλικά της Συνταγής


Για το τσουρέκι
• 500 γρ  αλεύρι 
• 120 γρ ζάχαρη
 • 2 αυγά
• 60 γρ βούτυρο
 • 1/2 κούπα γάλα
 • 1 φακελάκι μαγιά ξηρή 
• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
 • 1/2 κ.γ. μαστίχα
• 1/2 κ.γ. μαχλεπί
 • 1/2 κ.γ. αλάτι
• 1 βανίλια
 
Για τη γέμιση κάστανο
• 250 γρ βρασμένα κάστανα
• 80 γρ ζάχαρη
• 60 ml κρέμα γάλακτος
 • 1 κ.γ. βούτυρο
• 1 βανίλια
 
Για επικάλυψη
• 150 γρ λευκή σοκολάτα
• 1 κ.σ. λάδι 
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ  Φτιάχνουμε τη ζύμη 1. Σε μπολ βάζεις το χλιαρό γάλα + ζάχαρη + μαγιά → άφησέ τα 10 λεπτά να ενεργοποιηθούν. 2. Προσθέτεις αυγά, βούτυρο, βανίλια, ξύσμα, μαστίχα, μαχλέπι. 3. Ρίχνεις το αλεύρι και το αλάτι. 4. Ζυμώνεις 10–12 λεπτά μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική και λεία. 5. Λαδώνεις μπολ, βάζεις τη ζύμη μέσα, σκεπάζεις. 6. Φουσκώνει 1–1,5 ώρα. Φτιάχνουμε τη γέμιση κάστανο 1. Πολτοποιείς τα κάστανα. 2. Τα ζεσταίνεις σε κατσαρολάκι με τη ζάχαρη, την κρέμα, το βούτυρο και τη βανίλια. 3. Μόλις δέσει σαν παχύρρευστη κρέμα → κρυώνει εντελώς. Πλάσιμο 1. Ανοίγεις τη ζύμη σε μεγάλο ορθογώνιο φύλλο. 2. Απλώνεις τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια. 3. Τυλίγεις σε ρολό. 4. Κόβεις το ρολό στη μέση κατά μήκος και πλέκεις τις δύο λωρίδες. 5. Μεταφέρεις σε φόρμα ή ταψί. 6. Αφήνεις να φουσκώσει ξανά 40-50 λεπτά. 
 ΨΗΣΙΜΟ • Ψήνεις στους 170°C για 30–35 λεπτά.   Λευκή σοκολάτα από πάνω 1. Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα σε μπεν μαρί. 2. Προσθέτεις το λάδι για να γίνει απαλή. 3. Τη ρίχνεις πάνω στο χλιαρό τσουρέκι να κάνει όμορφη επικάλυψη. Tip για κορυφαίο αποτέλεσμα • Μπορείς να προσθέσεις λίγη λευκή σοκολάτα κομματάκια μέσα στη γέμιση πριν το τύλιγμα. • Το τσουρέκι μένει αφράτο για μέρες αν το τυλίξεις σε μεμβράνη


 

Back to Top