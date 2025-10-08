Αν θέλετε να δοκιμάσετε μία διαφορετική συνταγή για μηλόπιτα, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία λαχταριστή συνταγή.

O Γιώργος Ρήγας ανέφερε στην εκπομπή Breakfast@Star πως με αυτή τη συνταγή "έριξε" την κοπέλα του

Ο σεφ ετοίμασε αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Υλικά

• 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 60 γρ. βούτυρο

• 60 γρ. ζάχαρη καστανή

• ½ κ.γ. κανέλα

• 3 μήλα

• 40 γρ. βούτυρο

• 30 ml λικέρ αμαρέτο

• 1 πρέζα κανέλα



Για την Μους γιαουρτιού:

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

• 150 ml κρέμα γάλακτος

• 40 γρ. ζάχαρη άχνη

• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας





Εκτέλεση της Συνταγής

1. Crumble • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C. • Ανακατεύεις αλεύρι, ζάχαρη και κανέλα. Προσθέτεις το βούτυρο και τρίβεις με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει ψιχουλιαστό. • Απλώνεις σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνεις 15–18 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Αφήνεις να κρυώσει. 2. Μήλα σε φέτες μισοφέγγαρο • Σε τηγάνι λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις τις φέτες μήλου με τη ζάχαρη. Σοτάρεις απαλά, γύριζοντάς τες, μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν. • Σβήνεις με Disaronno, αφήνεις 1–2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Κρατάς ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου. 3. Μους γιαουρτιού • Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με ζάχαρη άχνη και βανίλια μέχρι να γίνει σαντιγί. • Ενσωματώνεις απαλά το γιαούρτι με μαρίζ για αφράτη μους.

