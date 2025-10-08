Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού

Μία διαφορετική συνταγή για μηλόπιτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 16:03 Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Από θαύμα σώθηκε γυναίκα
08.10.25 , 15:51 Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
08.10.25 , 15:40 Ζαχαρέα - Τσιμτσιλή - Μεσσαροπούλου: Glam εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο
08.10.25 , 15:38 Πένυ Σκάρου: Στα δικαστήρια για την υπόθεση βιασμού- «Είμαι πολύ πιεσμένη»
08.10.25 , 15:27 Τατόι: Πώς έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Η κατάσταση των δύο πιλότων
08.10.25 , 15:11 Χρυσικού: «Από τότε που έκανα την ολική υστερεκτομή έχω ακούσει πάρα πολλά»
08.10.25 , 15:08 Φάρμα: «Δεν υπάρχουν φιλίες εδώ μέσα» - Ένταση στον Αχυρώνα!
08.10.25 , 14:46 Ο George Gaudy στο Theatre of the No
08.10.25 , 14:40 Αφροδίτη σε εξάγωνο με Δία: Η πιο ευνοϊκή όψη της εβδομάδας!
08.10.25 , 14:18 Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη
08.10.25 , 14:17 Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού
08.10.25 , 14:14 Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει την Τατιάνα Στεφανίδου
08.10.25 , 14:08 Μαρία Αναστασοπούλου: Το σχόλιο για τις εκπομπές Τσουρού & Στεφανίδου
08.10.25 , 14:05 Φοινικούντα: Του έδωσε εξ επαφής τη χαριστική βολή
08.10.25 , 13:59 Παπουτσάκη για αυτοάνοσο: «Δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»
Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήπια μία τσικουδιά», είπε στη δίκη
Nεκρές δύο μαθήτριες που έκαναν subway surfing - Ανησυχία για τη νέα τάση
Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει την Τατιάνα Στεφανίδου
Τατόι: Πώς έπεσε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Η κατάσταση των δύο πιλότων
Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού- Από θαύμα σώθηκε γυναίκα
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Μοσχάτο: Έσπασαν με σφυριά τα δάχτυλα εκτελωνιστή
Ζαχαρέα - Τσιμτσιλή - Μεσσαροπούλου: Glam εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο
Περισσότερα

VIDEOS

Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Η τέλεια συνταγή για να συνοδεύσετε τον καφέ σας
Σούπερ συνταγή για αφράτο κέικ αχλάδι διά χειρός Χρήστου Μοίρα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν θέλετε να δοκιμάσετε μία διαφορετική συνταγή για μηλόπιτα, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία λαχταριστή συνταγή.

Λαχταριστή φθινοπωρινή μηλόπιτα

Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού

O Γιώργος Ρήγας ανέφερε στην εκπομπή Breakfast@Star πως με αυτή τη συνταγή "έριξε" την κοπέλα του

Ο σεφ ετοίμασε αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού και έδειξε βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία. 

Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού

Υλικά 

• 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 60 γρ. βούτυρο
• 60 γρ. ζάχαρη καστανή
• ½ κ.γ. κανέλα
• 3 μήλα
• 40 γρ. βούτυρο
• 30 ml λικέρ αμαρέτο
• 1 πρέζα κανέλα
 
Για την Μους γιαουρτιού:
• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
 • 150 ml κρέμα γάλακτος
• 40 γρ. ζάχαρη άχνη
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Αποδομημένη μηλόπιτα με crumble και μους γιαουρτιού
 
Εκτέλεση της Συνταγής

1. Crumble • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C. • Ανακατεύεις αλεύρι, ζάχαρη και κανέλα. Προσθέτεις το βούτυρο και τρίβεις με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει ψιχουλιαστό. • Απλώνεις σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνεις 15–18 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Αφήνεις να κρυώσει. 2. Μήλα σε φέτες μισοφέγγαρο • Σε τηγάνι λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις τις φέτες μήλου με τη ζάχαρη. Σοτάρεις απαλά, γύριζοντάς τες, μέχρι να μαλακώσουν και να γυαλίσουν. • Σβήνεις με Disaronno, αφήνεις 1–2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Κρατάς ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου. 3. Μους γιαουρτιού • Χτυπάς την κρέμα γάλακτος με ζάχαρη άχνη και βανίλια μέχρι να γίνει σαντιγί. • Ενσωματώνεις απαλά το γιαούρτι με μαρίζ για αφράτη μους.

Δείτε το Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΜΗΛΟΠΙΤΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top