Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 22/6/2026 - 28/6/2025

Ό,τι ξεκινά ή σταθεροποιείται τώρα έχει πιθανότητες να αντέξει στον χρόνο!

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Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 22/6/2026
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Η εβδομάδα ξεκινά με μια έντονη επιθυμία για σταθερότητα στα αισθηματικά, καθώς το τρίγωνο Αφροδίτης-Κρόνου στις 25/06/2026 βοηθά να ξεχωρίσουμε τι έχει πραγματική αξία και τι όχι.

Κάποιοι θα κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον μιας σχέσης, άλλοι θα νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα από πράξεις κι όχι μεγάλα λόγια. Η όψη αυτή ευνοεί σχέσεις που έχουν βάση, γνωριμίες με προοπτική, αλλά κι αποφάσεις για επισημοποίηση, δέσμευση ή το επόμενο βήμα σε μια σχέση που έχει ήδη αποδείξει την αξία της. Ό,τι ξεκινά ή σταθεροποιείται τώρα έχει περισσότερες πιθανότητες να αντέξει στον χρόνο!

Στις 26/06/2026, το τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα θολώνει κάπως το τοπίο και χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Μπορεί να υπάρξουν μπερδεμένα μηνύματα, υπερβολικές προσδοκίες ή η τάση να εξιδανικεύσουμε ένα πρόσωπο επειδή μας αρέσει η εικόνα που έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας. Καλό είναι αυτές τις μέρες να μη βασιστείτε μόνο σε λόγια, υποσχέσεις ή εντυπώσεις, αλλά να αφήσετε τον χρόνο να δείξει τι είναι αληθινό και τι όχι. Ανακαλύψτε ποιες σημαντικές όψεις έχετε καθημερινά και τι σημαίνουν κάνοντας εγγραφή στη συνδρομητική υπηρεσία μου προσωπικών προβλέψεων πατώντας εδώ.

Το Σαββατοκύριακο αλλάζει εντελώς το κλίμα! Το εξάγωνο Άρη-Δία στις 28/06/2026 φέρνει αισιοδοξία, τόλμη και διάθεση για περιπέτεια. Είναι μια όψη που ευνοεί το φλερτ, τις αυθόρμητες κινήσεις, τις εξόδους και τις γνωριμίες που ξεκινούν με ενθουσιασμό. Ένα μήνυμα, μια πρόσκληση ή μια συνάντηση της τελευταίας στιγμής μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για κάτι πιο ενδιαφέρον. Την ίδια ημέρα, ο Άρης περνά στους Διδύμους κι από εδώ και πέρα το ερωτικό παιχνίδι γίνεται πιο γρήγορο, πιο έξυπνο και πιο επικοινωνιακό. Τα μηνύματα παίρνουν φωτιά, οι συζητήσεις αποκτούν ερωτική ένταση και η έλξη μπορεί να ξεκινήσει πρώτα από το μυαλό. Ένα αστείο, ένα σχόλιο στα μέσα δικτύωσης, μια καθημερινή κουβέντα ή μια τυχαία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ζωντανό. Οι αδέσμευτοι θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για φλερτ μέσα από μετακινήσεις, παρέες, διαδίκτυο, κοντινά πρόσωπα ή χώρους όπου υπάρχει συνεχής επικοινωνία.

Για όσους βρίσκονται ήδη σε σχέση, ο Άρης στους Διδύμους φέρνει ανάγκη για περισσότερη κίνηση, αλλαγή παραστάσεων και πνευματικά ερεθίσματα. Μια σχέση που έχει μπει στη ρουτίνα μπορεί να ανανεωθεί μέσα από περισσότερες εξόδους, μικρές αποδράσεις, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Χρειάζεται όμως προσοχή στη βιασύνη, στις παρορμητικές απαντήσεις και στα λόγια που λέγονται πάνω στην ένταση της στιγμής.

Το επόμενο διάστημα ο έρωτας δε θέλει σιωπή, αλλά εγκεφαλικό παιχνίδι, έξυπνες ατάκες, περιέργεια και ανθρώπους που μπορούν να κρατήσουν το ενδιαφέρον ζωντανό.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

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