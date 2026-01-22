Mήπως του αρέσεις; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξεις

Ίσως και εκείνος να νιώθει όπως και εσύ

STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: φωτογραφία από pexels
Τα Σημάδια Που Δείχνουν Πως Του Αρέσεις
Τα Σημάδια Που Δείχνουν Πως Του Αρέσεις

Η θεραπεύτρια Anjula Mutanda επισημαίνει ότι τα σημάδια που δείχνουν ότι αρέσουμε σε κάποιον παραμένουν ίδια, αλλά εκφράζονται διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία. «Στην εφηβεία, υπάρχει αυτή η αδέξια αναζήτηση προσοχής», λέει. «Μπορεί να του στέλνεις συνέχεια μηνύματα, να μιλάς γι’ αυτόν με τους φίλους σου ή να τον αναφέρεις σε άσχετες συζητήσεις. Δεν ξέρεις ακριβώς πώς να φερθείς — απλώς θέλεις να βρίσκεσαι κοντά του».

Ποια όψη δημιουργεί έντονα συναισθήματα: Τα ζώδια που επηρεάζονται

1. Προσπαθεί να είναι κοντά σου

Ένα ξεκάθαρο σημάδι ενδιαφέροντος είναι όταν κάποιος προσπαθεί να βρίσκεται συχνά γύρω σου. Στο γραφείο, σε παρέες ή σε οποιοδήποτε κοινό περιβάλλον, θα παρατηρήσεις ότι ξαφνικά εμφανίζεται εκεί που είσαι, ξεκινά συζητήσεις μαζί σου ή βρίσκει τρόπους να «συμπέσει» μαζί σου. Δεν είναι τυχαίο· είναι ο δικός του διακριτικός τρόπος να πει: «Μου αρέσει να είμαι κοντά σου».


2. Θυμάται λεπτομέρειες για σένα

Όταν κάποιος προσέχει πραγματικά, θυμάται μικρές λεπτομέρειες που του έχεις πει, ακόμα κι αν φάνηκαν ασήμαντες εκείνη τη στιγμή — το αγαπημένο σου φαγητό, μια μικρή συνήθεια, κάτι που ανέφερες απλά. Αυτό δείχνει ότι σε ακούει, σε παρατηρεί και σε κρατά στο μυαλό του.

3. Δείχνει αμηχανία

Αν παρατηρήσεις ότι, ενώ συνήθως είναι ήρεμος και σίγουρος, ξαφνικά κομπιάζει, αγγίζει νευρικά τα χέρια του ή δυσκολεύεται να μιλήσει μαζί σου, αυτό μπορεί να είναι σημάδι ότι σε βλέπει διαφορετικά. Η αμηχανία πολλές φορές προδίδει συναισθήματα όταν εμφανίζεται χωρίς προφανή λόγο.

4. Γελάει με ό,τι λες

Το γέλιο είναι ένα ισχυρό σημάδι έλξης. Αν κάποιος γελάει πολύ με όσα λες, ακόμα κι αν δεν είναι πραγματικά αστεία, δείχνει ότι εκτιμά την παρουσία σου και τη διάθεσή σου. Το γέλιο του δεν είναι μόνο για το αστείο· είναι για σένα.

5. Σου δίνει την αποκλειστική του προσοχή

Όταν αρέσεις σε κάποιον, η προσοχή του στρέφεται πάνω σου. Σε ακούει με ενδιαφέρον, κάνει ερωτήσεις, παρατηρεί τις λεπτομέρειες για σένα. Με τον χρόνο, αυτά τα σημάδια μπορεί να γίνονται πιο διακριτικά, αλλά η ουσία παραμένει ίδια: η προσοχή, η αφοσίωση και το βλέμμα του δείχνουν τον πραγματικό του ενδιαφέρον.

Επιμέλεια: MyLife Team
Πηγή: mylife.com.cy

