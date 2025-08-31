Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 01/09/2025 - 07/09/2025

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι πολυσύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την πρώτη έκλειψη της φθινοπωρινής περιόδου.

Ο Κρόνος «πεθύμησε» τους Ιχθύς

Την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου ο Κρόνος που βρίσκεται ήδη σε ανάδρομη πορεία στον Κριό από τον Ιούλιο, επιστρέφει στο ζώδιο των Ιχθύων. Θα εξακολουθήσει ανάδρομος μέχρι τις 27/11 και μετά για λίγο ακόμη ορθός στους Ιχθύς, μέχρι να πάρει οριστικά τη θέση του στον Κριό στις 14/02/26. Μέχρι τις 27/11 θα χρειαστεί να εξετάσουμε τις σημαντικές δομές στη ζωή μας και να δούμε αν ό,τι έχουμε χτίσει τα προηγούμενα χρόνια έχει γερές βάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να σημειώνουμε πρόοδο, απλά πρέπει να τεστάρουμε τα βήματά μας μέχρι τώρα σε ένα νέο πρότζεκτ και να δούμε τι διορθώσεις μπορούμε να κάνουμε για να γίνει καλύτερο. Αν διαπιστώσουμε ότι πολλά από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας βασίζονταν περισσότερο στη ζωηρή φαντασία και τις μεγάλες προσδοκίες μας, τότε είναι πολύ πιθανόν να έρθουμε αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα. Όσο κι αν μια τέτοια προοπτική φαντάζει δυσάρεστη είναι απαραίτητη για να μην αεροβατούμε. Η ανάδρομη πορεία του θα μας δείξει ποιους πρέπει να εμπιστευόμαστε, ενώ αν εκπροσωπείτε τα ζώδια των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων του τρίτου δεκαημέρου μπορεί να μάθετε αρκετά πράγματα την περίοδο της ανάδρομης πορείας του για κρυμμένους εχθρούς και παρασκηνιακές καταστάσεις.

Οργανωθείτε με τον Ερμή στην Παρθένο

Την Τρίτη ο Ερμής αποχωρεί από τον Λέοντα και προχωρά στην Παρθένο, στο δεύτερο ζώδιο της διακυβέρνησης του, απαιτώντας περισσότερη οργάνωση, πρακτικότητα, προσοχή στις λεπτομέρειες και «μινιμαλιστική» διάθεση στην καθημερινότητα μας. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλουμε σε τάξη το μυαλό, τον χώρο που κινούμαστε, τις ρουτίνες της φυσικής μας κατάστασης και υγείας και γενικότερα της ζωής μας. Η ευεξία είναι άλλωστε ο τομέας της Παρθένου. Μέχρι τις 18/09 θα συμπορεύεται με τον Ήλιο και θα μας εμπνέει να δείξουμε περισσότερη πειθαρχία και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Το μόνο που πρέπει να αποφύγουμε είναι να γινόμαστε επικριτικοί και να λέμε τη γνώμη μας εκεί που δεν μας τη ζήτησαν.

Ο Άρης αναμετράται με τον Δία

Στις 05/09 σχηματίζεται το τετράγωνο του Άρη από τον Ζυγό με τον Δία στον Καρκίνο που μας κάνει πιο παρορμητικούς και βιαστικούς στη δράση μας. Το τετράγωνο αυτό εύκολα μπορεί να δημιουργήσει χάος, καθώς θα έχουμε μια εσφαλμένη αίσθηση επείγοντος και θα δίνουμε υπερβολικές διαστάσεις σε ό,τι συμβαίνει. Εύκολα ο εγωισμός, οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές και η ισχυρογνωμοσύνη θα πάνε μπροστά. Η λύση σε αυτό είναι προσεκτικά και οργανωμένα βήματα, καλή στρατηγική και υπομονή στην εκτέλεση κάποιου έργου αν δεν θέλετε να περάσετε το υπόλοιπο της εβδομάδας γυρίζοντας πίσω και διορθώνοντας λάθη που δεν είδατε και βήματα που παραλείψατε. Από την άλλη, προσέξτε στις σχέσεις τη δημιουργία ενοχών που δυσκολεύει να πούμε «όχι» όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, ιδιαίτερα στο οικογενειακό περιβάλλον που τα όρια τις περισσότερες φορές δεν είναι στιβαρά.

Και… ο Ουρανός ανάδρομος στους Διδύμους

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου βρίσκει τον Ουρανό να γυρίζει ανάδρομος για πρώτη φορά στους Διδύμους στις 06/09. Μέχρι τις 07/11 που θα διαρκέσει η ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, ο πλανήτης του απροσδόκητου, των ξαφνικών αλλαγών και των ευφυών εμπνεύσεων, θα βρίσκεται σε μια κατάσταση σχετικά πιο αδύναμη που μπορεί να καθυστερεί την πρόοδο μας, αλλά θα μας δώσει την ευκαιρία να ξαναδούμε τις προτεραιότητες μας σε θέματα που αφορούν την επικοινωνία, την τεχνολογία, τις ιδέες και τις αντιλήψεις μας. Θα επιστρέψει ανάδρομος στον Ταύρο για την τελευταία του φορά σε αυτό το ζώδιο, μέχρι την άνοιξη του 2026 που θα εγκατασταθεί στους Διδύμους.

Η πρώτη έκλειψη της φθινοπωρινής περιόδου στους Ιχθύς στις 07/09

Στις 07/09 πραγματοποιείται η πρώτη έκλειψη της φθινοπωρινής περιόδου στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων, μια φαντασμαγορική ολική έκλειψη Σελήνης ορατή και στη χώρα μας. Στη θετική της πλευρά μας χαρίζει έμπνευση, βαθύ συναίσθημα και μας καλεί να αφήσουμε για λίγο τον έλεγχο των πάντων (γιατί και να θέλουμε δύσκολα θα τα καταφέρουμε), να ονειρευτούμε, να ταξιδέψουμε. Από την άλλη, καθώς ο Ερμής βρίσκεται απέναντι σε αυτό το φεγγάρι από την Παρθένο, καλά θα κάνουμε πριν αφεθούμε στο συναίσθημα και στα ροζ γυαλιά των Ιχθύων να ψάξουμε πρώτα τις λεπτομέρειες σε όλα. Η έκλειψη αυτή θα φέρει σε πρώτο πλάνο τα θέματα υγείας, παιδείας και το εργασιακό, και σίγουρα η επικαιρότητα θα είναι σχετική με αυτά τα ζητήματα.

