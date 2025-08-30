Αστρολογικές προβλέψεις: Πώς θα είναι το σαββατοκύριακο για τα 12 ζώδια

Η Σελήνη παραμένει στον Σκορπιό το Σάββατο, αλλά σε φάση κενής πορείας στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας από τις 03:47 τα ξημερώματα μέχρι τις 17:04, κάνοντας μας λίγο πιο ευαίσθητους και συναισθηματικούς, αλλά ενισχύει και τη διαίσθησή μας. Γενικότερα η μέρα ευνοεί τους χαλαρούς ρυθμούς, την ξεκούραση, την επαφή με τη φύση και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ευνοεί γενικότερα να δείξουμε στους άλλους αυτά που μας αρέσουν και μας παθιάζουν. Η Σελήνη θα προχωρήσει το απόγευμα του Σαββάτου στον πιο εξωστρεφή Τοξότη και η διάθεση μας θα είναι εντελώς διαφορετική.

