Για μία ακόμα φορά, ο κορυφαίος γαλλικός οίκος, έκανε τη διαφορά

Τα μακρύτερα και θερμότερα καλοκαίρια, επηρεάζουν πλέον και το ημερολόγιο της μόδας, αναγκάζοντας τους μεγάλους οίκους να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους και ...απειλώντας τις πωλήσεις των χειμωνιάτικων ρούχω, τα οποία παραδοσιακά αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

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Συνήθως, οι προσκεκλημένοι στις επιδείξεις για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι, οι οποίες πραγματοποιούνται στα τέλη Σεπτεμβρίου στις πρωτεύουσες της μόδας, εμφανίζονται φορώντας κομμάτια από τις συλλογές φθινόπωρο/χειμώνας που μόλις έχουν κυκλοφορήσει στα καταστήματα.

Ωστόσο, στην επίδειξη του οίκου Louis Vuitton την Τρίτη, τα παλτό ήταν ελάχιστα. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε Οκτώβριο εδώ στο Παρίσι και ευχόμουν να είχα φέρει μαζί μου μερικά από τα καλοκαιρινά μου ρούχα από το Μαϊάμι», δήλωσε η Suzy Buckley Woodward, προσκεκλημένη στην επίδειξη. «Ο πωλητής μου πρότεινε διάφορα παλτό για την επίδειξη, αλλά του είπα ότι θα ήταν περιττό, καθώς θεωρώ πολύ απίθανο να χρειαστώ παλτό για το συγκεκριμένο γεγονός», πρόσθεσε.

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Ο Nicolas Ghesquière, σχεδιαστής γυναικείων ενδυμάτων του οίκου Louis Vuitton, προσαρμόζει ήδη τα σχέδιά του, δηλώνοντας ότι τα πρωτοφανή κύματα καύσωνα στην Ευρώπη άσκησαν «έντονη επιρροή» στην τελευταία του συλλογή.

«Ο κόσμος θερμαίνεται», δήλωσε ο Ghesquière μετά την επίδειξη, όταν ρωτήθηκε για τα κύματα καύσωνα που σάρωσαν την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. «Αυτό ασκεί αναμφίβολα ισχυρή επίδραση· νομίζω πως όλοι νιώσαμε την ανάγκη για μια διαφορετική γκαρνταρόμπα, την ανάγκη να σκεφτούμε διαφορετικά — είναι σαν να πρέπει να ζυγίσεις τα ρούχα... και να δεις πώς αποδίδουν, να αναλογιστείς αν παραμένουν επίκαιρα για το σήμερα και το μέλλον».

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Οι συνεχιζόμενες υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν επίσης πρόκληση για τις αλυσίδες λιανικής πώλησης ενδυμάτων μαζικής αγοράς, καθώς τα καταστήματα αρχίζουν να αντικαθιστούν τα T-shirt με μπουφάν και πλεκτά, ερχόμενα αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να αναγκαστούν να διαθέσουν σε μειωμένες τιμές το πλεονάζον απόθεμα.

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Οι λιανοπωλητές θα πρέπει να προσαρμοστούν, στρεφόμενοι στην πώληση λιγότερων βαριών παλτών και περισσότερων ενδυμάτων κατάλληλων για τη μεταβατική περίοδο, δήλωσε ο Pau Almar, σύμβουλος στον κλάδο του λιανεμπορίου, ο οποίος έχει δουλέψει επί μία δεκαετία στη Zara.

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Η κερδοφορία ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις, καθώς τα πανωφόρια αποφέρουν συνήθως υψηλότερα περιθώρια κέρδους, ενώ η καθυστέρηση του χειμώνα εγκυμονεί τον κίνδυνο να περιμένουν περισσότεροι καταναλωτές τις εκπτώσεις της Black Friday στα τέλη Νοεμβρίου για να αγοράσουν νέο παλτό.