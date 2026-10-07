Paris Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέ

Η γαλλική μόδα απέδειξε για μία ακόμα φορά, ότι βρίσκεται στην κορυφή

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Πηγή: Φωτογραφίες AP
Πρώτη Δημοσίευση: 08.10.26, 12:00
Για μία ακόμα χρονιά, το Παρίσι είναι η πρωτεύουσα της παγκόσμιας μόδας

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Μία ακόμα εβδομάδα μόδας ολοκληρώθηκε στο Παρίσι, προσφέροντας έναν ιδανικό συνδυασμό υψηλής ραπτικής και καθημερινού στυλ που μόνο η Πόλη του Φωτός μπορεί να προσφέρει.

Ενώ η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Μιλάνο πειραματίζονται με τον εκκεντρικό μαξιμαλισμό και τον δοκιμασμένο μινιμαλισμό, το Παρίσι γνωρίζει ακριβώς πώς επιθυμούν να ντύνονται οι Γάλλοι και ανανεώνοντας ελαφρώς το στυλ σε κάθε σεζόν, ώστε να διατηρείται πάντα φρέσκο.

Paris Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέ

Φωτογραφία ΑΡ

Όλοι οι μεγάλοι Οίκοι Μόδας, όπως Chanel, Hermès, Givenchy, Schiaparelli και Balenciaga έδωσαν το «παρών» και παρουσίασαν τις νέες τους δημιουργίες. Ξεχώρισαν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, τα σόου των κορυφαίων σχεδιαστών αλλά και ορισμένες εντυπωσιακές παρουσίες στις πασαρέλες της γαλλικής πρωτεύουσας.

Paris Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέ

Φωτογραφία ΑΡ

Οι φετινές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με μια εντυπωσιακή παρουσίαση στο Grand Palais που συγκέντρωσε πλήθος διασημοτήτων ενώ ήταν γεμάτη με τα κλασικά σύνολα. Η καινοτομία επέστρεψε στο Παρίσι και ο ενθουσιασμός όλων, ήταν εμφανής.

Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά σύνολα που παρουσιάστηκαν στην πασαρέλα του Grand Palais, όπως τα κατέγραψε ο φακός του Associated Press.

Paris Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέ

Paris Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέParis Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέParis Fashion Week 2026: Εκεί όπου η λέξη «σικ» δεν αποτελεί ποτέ κλισέ

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