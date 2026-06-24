Μπορεί η Χριστίνα Λαμπίρη να έχει 30 χρόνια τηλεοπτικής εμπειρίας και να έχει περάσει από όλα σχεδόν τα πόστα από ρεπόρτερ στον ΣΚΑΙ όπου ξεκίνησε, αρχισυνταξία και μετά παρουσίαση, ωστόσο έχει ακόμα ένα όνειρο στην τηλεόραση το οποίο ακόμα δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει.

H συνέντευξή της Χριστίνας Λαμπίρη στο Breakfast@Star

Όπως αποκάλυψε η έμπειρη παρουσιάστρια στο Breakfast@Star o καημός της είναι να κάνει εκπομπή στην ΕΡΤ.

«Ο καημός μου είναι να κάνω εκπομπή στην ΕΡΤ αλλά δε μου έχει κάτσει. Μάλλον κάτι δεν έχω κάνει σωστά» σχολίασε η παρουσιάστρια χαμογελώντας.

Xριστίνα Λαμπίρη και Ελένη Χατζίδου/Breakfast@Star

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε πως μία από τις εκπομπές που της αρέσουν στην ΕΡΤ είναι αυτή της Νάνσυς και του Θανάση(σ.σ: Στούντιο 4)

«Είναι υπόδειγμα τηλεοπτικής εκπομπής. Είναι ψυχαγωγική εκπομπή. Δεν πιστεύω στο Infotainment. Η δημόσια τηλεόραση έχει μία άνεση» δήλωσε η Χριστίνα Λαμπίρη ενώ σε ερώτηση που της έκανε η δημοσιογράφος για το αν την έχει αλλάξει η τηλεόραση απάντησε πως θα πρέπει να ρωτήσει κάποιον που είναι δίπλα στη Χριστίνα και όχι την ίδια.

H παρουσιάστρια ανέφερε πως η τηλεόραση που θα ήθελε να κάνει θα ήταν μία παλαιάς κοπής τηλεόραση με πολύ ρεπορτάζ και αποκλειστικά θέματα και όχι αναπαραγωγή αποσπασμάτων από άλλες εκπομπές.

«Θα έκανα παλιά τηλεόραση με ρεπορτάζ και όχι να αναφερόμαστε στον εαυτό μας και τους συναδέλφους μας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι όταν μία εκπομπή σχολιάζει όχι μόνο τη συνέντευξη που έδωσε κάποιος σε μία αντίπαλη εκπομπή αλλά αυτούς που σχολίασαν τη συνέντευξη αυτή(σ.σ: δηλαδή τον παρουσιαστή της εκπομπής και το πάνελ). Έτσι λοιπόν καταλήγουν να τσακώνονται όλοι μεταξύ τους» εξομολογήθηκε.

Τέλος η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως όταν εκείνη σταμάτησε να κάνει ψυχαγωγία και να ασχολείται με το Infotainment δεν μπορούσε να το υποστηρίξει για τον εξής λόγο.

«Δεν μου άρεσε που άρχισαν να υποχωρούν οι stars που είχαμε και οι παρουσιαστές μετρούσαν πιο πολύ σε επίπεδο τηλεθέασης. Δεν μπορείς να κάνεις τηλεόραση για σένα» δήλωσε.

Δείτε την εκπομπή Breakfast@Star