Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα

Η έρευνα του ΠΑΚΟΕ για το μικροβιακό φορτίο στις παραλίες

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Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας / SKAI (αρχείου)

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Η Ελλάδα διατήρησε και φέτος τη 2η θέση παγκοσμίως σε «Γαλάζιες Σημαίες», επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των παραλιών της. Συνολικά, 624 ακτές πήραν γαλάζια σημαία, καθώς πληρούν αυστηρές προδιαγραφές για την καθαρότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουομένων, την περιβαλλοντική διαχείριση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παράλληλα, οι τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από αρμόδιους φορείς, όπως το ΠΑΚΟΕ, προσφέρουν επιπλέον μικροβιολογικά δεδομένα για το νερό. 

Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΠΑΚΟΕ, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2026, δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης σε αρκετές ακτές της Αττικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία βασίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους μικροβιολογικούς δείκτες (E. coli και εντερόκοκκοι), περίπου 6 στις 10 ακτές που εξετάστηκαν στην Ανατολική Αττική κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση. Σε σύγκριση με τον Μάιο, η εικόνα εμφανίζεται αισθητά χειρότερη.

Οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης - Ποιες ελληνικές βρίσκονται στο Top10

Ακατάλληλες παραλίες Αττική

Πηγή χάρτη: pakoe.gr

Πόρτο Ράφτη: Το μεαλύτερο μικροβιακό φορτίο 

Η πιο επιβαρυμένη εικόνα καταγράφηκε στον κλειστό κόλπο του Πόρτο Ράφτη, όπου εντοπίστηκαν αυξημένα επίπεδα μικροβιακής ρύπανσης. Από τα έξι σημεία που ελέγχθηκαν, μόνο η Ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλη για κολύμβηση. Στα υπόλοιπα σημεία διαπιστώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων, με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις του βακτηρίου E. coli, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ποιότητα των νερών της περιοχής.

Σούνιο - Κερατέα: Ποιες παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες 

Οι έλεγχοι στην παραλιακή ζώνη από το Θυμάρι έως το Λαύριο έδειξαν διαφορετική εικόνα ανά περιοχή. Οι δύο παραλίες στο Θυμάρι και η παραλία του Χάρακα βρέθηκαν καθαρές και κατάλληλες για κολύμβηση. Αντίθετα, ακατάλληλες χαρακτηρίστηκαν η παραλία της Παλαιάς Φώκαιας στον Όρμο Καταφυγή, τα Λεγραινά και η παραλία Σουνίου.

Στην περιοχή του Λαυρίου, προβλήματα καταγράφηκαν στις παραλίες Ασημάκη, Πουνταζέζα και Μαύρη Πέτρα, ενώ εξαίρεση αποτέλεσε η παραλία «Οξυγόνο», η οποία κρίθηκε ασφαλής. Αντίστοιχα, στην Κερατέα και συγκεκριμένα στο Δασκαλειό, μόνο το 2ο Λιμανάκι θεωρήθηκε κατάλληλο. Το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλειού, εμφάνισαν αυξημένα μικροβιακά φορτία και χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα.

Στην Ανατολική Αττική, οι δειγματοληψίες του ΠΑΚΟΕ έδειξαν ότι και άλλες δημοφιλείς παραθαλάσσιες περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα μικροβιακής επιβάρυνσης. Συγκεκριμένα, στη Βραυρώνα, την Αρτέμιδα (Λούτσα) και τη Ραφήνα καταγράφηκαν αποτελέσματα που δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα όρια, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες ακτές να χαρακτηριστούν ακατάλληλες για κολύμβηση κατά τον χρόνο των μετρήσεων.

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Προβλήματα και σε Πειραιά, Φάληρο και Ανάβυσσο

Αυξημένα επίπεδα μικροβιακής ρύπανσης καταγράφηκαν και στη θαλάσσια ζώνη από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, οι πιο σοβαρές επιβαρύνσεις εντοπίστηκαν στις περιοχές του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου. Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα των νερών διαπιστώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή της Αναβύσσου, καθώς και στην Παλαιά Φώκαια, όπου η μικροβιακή μόλυνση εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα

Πηγή χάρτη: pakoe.gr

Καλύτερη η κατάσταση από τον Μπάτη έως το Λαγονήσι

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσίασαν οι παραλίες Μπάτη, Έδεμ, Άλιμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα, όπου οι μετρήσεις έδειξαν μικροβιακά φορτία αρκετά χαμηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια. Ξεχώρισαν ιδιαίτερα η Okeanida Beach στη Βουλιαγμένη και το Μικρό Καβούρι, καθώς οι συγκεντρώσεις τόσο του E. coli όσο και των εντερόκοκκων ήταν εξαιρετικά χαμηλές, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή ποιότητα των νερών.

Καθώς η έρευνα προχώρησε νοτιότερα, τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Η παραλία Λουμβάρδας στον Δήμο Κρωπίας κρίθηκε ακατάλληλη λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων E. coli. Αντίθετα, οι παραλίες του Αγίου Νικολάου και της Δυτικής Παραλίας Λαγονησίου βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ορίων και θεωρούνται ασφαλείς για κολύμβηση.

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Η λίστα με τις παραλίες από τον ΠΑΚΟΕ

Το δεύτερο μέρος της λίστας του ΠΑΚΟΕ με τις παραλίες

 

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