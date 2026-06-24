Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 24/6 στον Ασπρόπυργο, κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη, έσβησε μέσα σε μισή ώρα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος θα βοήθησαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.