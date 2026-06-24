Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Βασίλης Παπαδόπουλος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη το μεσημέρι της 24/6.
  • Η φωτιά ελέγχθηκε και σβήστηκε σε μισή ώρα από την Πυροσβεστική.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 54 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.
  • Βοήθεια παρείχαν 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την κατάσταση μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 24/6 στον Ασπρόπυργο, κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη, έσβησε μέσα σε μισή ώρα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής. 

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος θα βοήθησαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

 

 

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