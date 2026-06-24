Η Αθήνα ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά με χρώματα, μουσικές και πολιτισμούς από κάθε γωνιά του κόσμου! Το 12ο Bollywood & Multicultural Dance Festival επιστρέφει και κορυφώνεται με δύο μοναδικά Mega Shows το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στο ιστορικό Θέατρο Δόρα Στράτου, προσκαλώντας το κοινό σε μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη χορό, ενέργεια και πολυπολιτισμική έκφραση.

Περισσότεροι από 300 χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό χορευτικών παραδόσεων και σύγχρονων παραστάσεων, με επίκεντρο το Bollywood αλλά και χορούς από διαφορετικούς πολιτισμούς του κόσμου.

Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους του φεστιβάλ συναντάμε μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς σκηνής του Bollywood και των πολυπολιτισμικών χορών. Ξεχωρίζουν ο Heet Samani με την ομάδα του από την Ινδία, η Iswarya Jayakumar με τους Royalusion από τη Σιγκαπούρη, ο Shivansu Soni από την Ινδία, η Kinga Malec με το Mohini Indian Dance Group από την Πολωνία, ο George Jacob από την Ινδία μαζί με το Elnura Bollywood Troupe από την Ιταλία, ο Iulian Mihaila και οι Sufi Six από τη Ρουμανία, καθώς και ο Hassan Bol Bol από την Αίγυπτο.

Παράλληλα, στη σκηνή του φεστιβάλ θα εμφανιστούν μεγάλα χορευτικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ο Σύνδεσμος των εκ Γαστούνης Καταγομένων "Αρχαία Ήλις", ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καύκασος με παραδοσιακούς γεωργιανούς χορούς, η Vamos Dance Academy με latin χορούς, το Mistri Bollywood Dance Group από την Ισπανία, το Grupo Sevillanas με φλαμένκο, το TaRang School of Dance από τη Σουηδία και η AUM Dance Creations από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν αποκλειστικές χορογραφίες στα Mega Shows του φεστιβάλ, ενώ παράλληλα θα διδάξουν εξειδικευμένα workshops, μεταφέροντας στο ελληνικό κοινό τη γνώση, την τεχνική και την αυθεντική κουλτούρα των χορών που εκπροσωπούν.

2 Mega Dance Shows

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δύο φαντασμαγορικές βραδιές γεμάτες:

• Bollywood Dance

• Κλασικούς και σύγχρονους ινδικούς χορούς

• Πολυπολιτισμικές χορογραφίες

• Εντυπωσιακά κοστούμια

• Ζωντανή ενέργεια και θεαματικές παραστάσεις

Κάθε βραδιά αποτελεί μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία που συνδυάζει παράδοση, πολιτισμό και σύγχρονη δημιουργία.

Workshops – Διαγωνισμός – Bazaar

Παράλληλα με τις βραδινές παραστάσεις, το φεστιβάλ περιλαμβάνει:

• Διεθνή σεμινάρια χορού με καταξιωμένους δασκάλους

• Τον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό Bollywood Dance & Awards

• Πολιτιστικές δράσεις και παρουσιάσεις

• Bazaar με χειροποίητα προϊόντα, κοσμήματα, αξεσουάρ και είδη από διαφορετικές χώρες

• Αυθεντικές ινδικές γεύσεις και street food εμπειρίες

Το Πρόγραμμα

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Bollywood Beach Party

Rubirosa, Λεωφ. Ποσειδώνος 83Β, Άλιμος στις 20:30

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Bollywood Dance Workshops

Κλειστό Γήπεδο ΜΕΤΣ | 10:00 – 15:30

&

11ος Διεθνής Διαγωνισμός Bollywood Dance & Awards

Θέατρο Δόρα Στράτου | 19:00 – 00:00

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026

Bollywood Dance Workshops

Κλειστό Γήπεδο ΜΕΤΣ | 10:00 – 15:30

&

Mega Show

Θέατρο Δόρα Στράτου | 21:00 - 00:00

Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Bollywood Dance Workshops

Κλειστό Γήπεδο ΜΕΤΣ | 10:00 – 16:00

&

Mega Show

Θέατρο Δόρα Στράτου | 21:00 - 00:00





Επωφεληθείτε των μοναδικών προσφορών μας:

Προσφορά 1+1 για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων

• Bollywood Dance Competition (26/6): 10€ ανά άτομο

• Mega Show Σαββάτου (27/6): 12,5€ ανά άτομο

• Mega Show Κυριακής (28/6): 12,5€ ανά άτομο

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Προσφορά “Festival Pass”

• Ενιαίο Διήμερο Εισιτήριο (27 & 28 Ιουνίου): 25€

• Ενιαίο Τριήμερο Εισιτήριο (26, 27 & 28 Ιουνίου): 35€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

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