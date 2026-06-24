Ο Romain Dumas και η Ford Racing κατέκτησαν θριαμβευτικά τη νίκη στην φετινή 104η εκδοχή της διάσημης αμερικανικής ανάβασης Pikes Peak International Hill Climb, φτάνοντας στην κορυφή του «Βουνού της Αμερικής» με το αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο Super Mustang Mach-E με τον αριθμό 125, σε χρόνο 8:18.202.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Ford Racing αποσπά την δεύτερη νίκη της στο θρυλικό Pikes Peak, με τον Romain Dumas να στέφεται επάξια ο «Βασιλιάς του Βουνού» για έκτη φορά στην καριέρα του. Παράλληλα, ο Γάλλος οδηγός επικράτησε και στη νέα κατηγορία «Unlimited – Production Based» που δημιουργήθηκε για αγωνιστικά οχήματα, τα οποία σχετίζονται με κάποιο μοντέλο παραγωγής.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ford Racing γιορτάζει φέτος 125 χρόνια ιστορίας στους αγώνες. Η Ford έλαβε μέρος στην πρώτη διοργάνωση του Pikes Peak Hill Climb το 1916, εγκαινιάζοντας μια σχέση με το «Βουνό της Αμερικής» που πλέον μετρά 110 χρόνια. Το 2026, η αγωνιστική ομάδα της Ford επέστρεψε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού κατακτώντας τη νίκη με ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο που σχεδιάστηκε για να προωθήσει το μέλλον της Ford Racing.

Ένα ηλεκτρικό θηρίο με περισσότερους από 1.400 ίππους

Οι γνώσεις που απέκτησε η Ford Racing τόσο από τη συμμετοχή της στην ανάβαση όσο και από το πρόγραμμα ανάπτυξης της Super Mustang Mach-E θα αξιοποιηθούν άμεσα στην εξέλιξη των επερχόμενων ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της Ford. Εξελιγμένη σε συνεργασία με την STARD και με την υποστήριξη της Pirelli, η πανίσχυρη Super Mustang Mach-E διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες STARD UHP, οι οποίοι κινούν και τους τέσσερις τροχούς, αποδίδοντας συνδυαστικά περισσότερους από 1.400 ίππους. Η μπαταρία των 50 kWh υποστηρίζει ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης έως και 710 kW.