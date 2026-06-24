Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση του Mega για το «Φως στο Τούνελ»

Παραμένει στο κανάλι και την εκπομπή η παρουσιάστρια

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Βιβλίο της Νικολούλη στη μικρή οθόνη;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Νικολούλη ανανέωσε τη συνεργασία της με το Mega για την εκπομπή "Φως στο Τούνελ".
  • Η εκπομπή θα παραμείνει στους τηλεοπτικούς δέκτες και τη νέα σεζόν.
  • Η Νικολούλη έχει 31 χρόνια παρουσίας στην εκπομπή και έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία για τη δημοσιογραφία της.
  • Το Mega εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνέχιση της συνεργασίας, τονίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης και εκτίμησης.
  • Η εκπομπή θα συνεχίσει να ερευνά και να αποκαλύπτει σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την κοινωνία.

Η Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει την πορεία της στο Mega, καθώς το κανάλι ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας τους, επιβεβαιώνοντας ότι το «Φως στο Τούνελ» θα παραμείνει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στους τηλεοπτικούς δέκτες. 

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής. 

Θα δούμε βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη στην τηλεόραση; Τι απαντά η ίδια

Το Mega, μέσα από επίσημη ανακοίνωσή του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της συνεργασίας με την Αγγελική Νικολούλη, κάνοντας λόγο για μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια.

Η δημοσιογράφος μετρά πλέον 31 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο «Φως στο Τούνελ». 

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του MEGA

Το MEGA ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολούλη, επισφραγίζοντας μια πολυετή σχέση που έχει χτιστεί πάνω στην αμοιβαία εκτίμηση και το κοινό πάθος για τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών.

Η Αγγελική Νικολούλη, με μια σπουδαία πορεία 31 ετών στην παρουσίαση της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και πολυάριθμα βραβεία για τη συνεισφορά της στην ερευνητική δημοσιογραφία, έχει αφήσει ένα μοναδικό δημοσιογραφικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα όρια ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Η επίμονη και μεθοδική της έρευνα, καθώς και η αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στην αποκάλυψη της αλήθειας, έχουν καταστήσει το έργο της διαχρονικό σημείο αναφοράς διεθνώς.

Με την εμπειρία, την αξιοπιστία και τη δημοσιογραφική της διορατικότητα να αποτελούν εγγύηση επιτυχίας, η Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει στο MEGA την αποστολή που υπηρετεί πιστά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες: να ερευνά, να αποκαλύπτει και να δίνει φωνή σε υποθέσεις που συγκλονίζουν την κοινωνία.

Το «Φως στο Τούνελ» θα εξακολουθήσει -και τη νέα τηλεοπτική σεζόν- να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις και φωτίζοντας κρίσιμα στοιχεία που συχνά παραμένουν στο σκοτάδι αλλά και στα συρτάρια των Αρχών.

 

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