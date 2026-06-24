Το ιδανικό πιάτο για το καλοκαίρι, με τις διακοπές να πλησιάζουν

Ο Γιώργος Ρήγας έχει μπει για τα καλά, σε καλοκαιρινό mood και οι συνταγές του συμβαδίζουν με το πνεύμα της εποχής. Λαζάνια με Ραγού Λαχανικών. Εύκολο, γρήγορο και γευστικό πιάτο, που ενθουσιάζει τους πάντες στο πλατό του Breakfast@Star .

ΛΑΖΑΝΙΑ ΜΕ ΡΑΓΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩN

Για το ραγού λαχανικών:

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 κόκκινη πιπεριά

• 1 κολοκυθάκι

• 1 καρότο

• 250 γρ. μανιτάρια

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 500 γρ. ντομάτα κονκασέ ή τριμμένη

• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 80 ml ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 κ.γ. ρίγανη

• Λίγα φύλλα βασιλικού

Για την μπεσαμέλ:

• 1 λίτρο γάλα πλήρες ζεστό

• 100 γρ. βούτυρο

• 100 γρ. αλεύρι

• 120 γρ. παρμεζάνα

• 2 κρόκοι αυγών

• Μοσχοκάρυδο

• Αλάτι

• Λευκό πιπέρι

Εκτέλεση ραγού

Σοτάρεις το κρεμμύδι και το καρότο στο ελαιόλαδο.

Προσθέτεις πιπεριά, κολοκύθι και μανιτάρια και μαγειρεύεις μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά.

Ρίχνεις το σκόρδο και τον πελτέ.

Προσθέτεις την ντομάτα, τη ζάχαρη και τα μυρωδικά.

Σιγοβράζεις 25-30 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Εκτέλεση

Λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις το αλεύρι.

Ανακατεύεις για 2 λεπτά.

Προσθέτεις σταδιακά το ζεστό γάλα ανακατεύοντας συνεχώς.

Μόλις πήξει, αποσύρεις από τη φωτιά.

Προσθέτεις παρμεζάνα, μοσχοκάρυδο, αλάτι και πιπέρι.

Όταν πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενσωματώνεις τους κρόκους.

Στήσιμο

12 φύλλα λαζάνια

Λίγη έξτρα παρμεζάνα

Στον πάτο βάζεις λίγο ραγού.

Στρώνεις λαζάνια- Ραγού- Λίγη μπεσαμέλ.

Επαναλαμβάνεις τις στρώσεις.

Τελειώνεις με μπεσαμέλ και παρμεζάνα.

Ψήσιμο