Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/6) το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση της νέας του αστυνομικής ταυτότητας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης στο νέο σύστημα ταυτοποίησης, το οποίο αποτελεί βασικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας των προσωπικών εγγράφων.

Κατά την παρουσία του στο τμήμα, ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι τον ενημέρωσαν ότι η νέα ταυτότητα αναμένεται να είναι έτοιμη προς παραλαβή μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες αιτήσεις των πολιτών.

Παράλληλα, η διαδικασία έκδοσης νέων ταυτοτήτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς πλησιάζουν οι προθεσμίες που σχετίζονται με τη χρήση των παλαιού τύπου δελτίων. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να προγραμματίζουν έγκαιρα τα ραντεβού τους, ώστε να αποφευχθεί η αυξημένη πίεση στις υπηρεσίες κατά τους επόμενους μήνες.

Με την επίσκεψή του στο ΑΤ Συντάγματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα ότι η μετάβαση στις νέες ταυτότητες αποτελεί μια διαδικασία που αφορά όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής.