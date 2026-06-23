Μητσοτάκης για Κτηματολόγιο: Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύθηκε

Νέος στόχος ο Κεντρικός Φορέας για την ιδιοκτησία και τη δόμηση

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση Βίντεο Σκάι
Μητσοτάκης για Κτηματολόγιο: Κλείνει μια εκκρεμότητα 200 ετών - Επόμενος στόχος οι πολεοδομίες (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, επιλύοντας μια εκκρεμότητα 200 ετών.
  • Η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου προσφέρει διαφάνεια και προστασία της ιδιοκτησίας, αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθογένειες.
  • Η κυβέρνηση προχωρά σε χωροταξικό σχεδιασμό για την οργάνωση του χώρου και τη διαχείριση της ιδιοκτησίας.
  • Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσουν τη διαχείριση της οικοδομικής δραστηριότητας.
  • Η ολοκλήρωση του κράτους με αντικειμενικότητα και διαφάνεια παραμένει στόχος μέχρι το 2030.

«Κατ' αρχάς επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τη μεγάλη μου χαρά για τη σημερινή εκδήλωση. Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συμμετείχε σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργανώνουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο Ωδείο Αθηνών.

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Έδωσε στοιχεία για την κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση σχετικά με το Κτηματολόγιο και αντιπαρέβαλε τα σημερινά επιτεύγματα.

«Φθάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε ότι μία εκκρεμμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιλυθεί», τόνισε.

Υπογράμμισε πως πρόκειται για μια μεγάλη κατάκτηση και ίσως την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση ενδεικτική της διαρκούς προσπάθειας της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες που μπορεί να έρχονται ακόμη και από τους προηγούμενους αιώνες.

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Οι πολίτες έχουν ένα καινούργιο πλαίσιο προστασίας της ιδιοκτησίας τους το οποίο όχι απλά λειτουργεί με κανόνες αντικειμενικότητας και διαφάνειας αλλά και επιτρέπει να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες μικρής, μεγάλης, μεσαίας διαφθοράς, αδιαφάνειας που ήταν συνδεδεμένες σε έναν μεγάλο βαθμό με την όλη έννοια διαχείρισης της ιδιοκτησίας, πρόσθεσε.

Σχετικά με το αν η εμπειρία μπορεί να μεταφερθεί στις πολεοδομίες, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι καταρχάς πρέπει να διαχωριστεί η μεγάλη σημασία του Κτηματολογίου από τα ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του χώρου.

Εκτός από τη μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου η κυβέρνηση προχωρά με πολλή μεθοδικότητα στην εκπόνηση ενός χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος ξεκινάει από το ανώτατο επίπεδο του εθνικού σχεδιασμού, κατεβαίνει στο επίπεδο της περιφέρειας για να φθάσουμε τελικά στο μικρό, το τοπικό επίπεδο των τοπικών χωροταξικών σχεδίων.

Τόνισε ότι είναι σημαντική η οργάνωση του χώρου, να μπορούμε να απαντήσουμε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνει κανείς σε οποιοδήποτε χωράφι, έκταση, γήπεδο στην ελληνική επικράτεια.

Όλα αυτά είναι μία τεράστια μεταρρύθμιση για τη χώρα, είπε και έκανε μία ιστορική αναφορά σε μία συζήτηση που είχε με τον πατέρα του Κωνσνταντίνο Μητσοτάκη ακριβώς για την οργάνωση του χώρου.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εκλείψει η ανάγκη να υπάρχει μία υπηρεσία σε τοπικό επίπεδο, εξήγησε ο πρωθυπουργός, η οποία υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να είναι αντικείμενο μικροπιέσεων ή μιας διασταλτικής ερμηνείας της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του Κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση είναι να προχωρήσει με ταχύτητα η υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα που θα ασχολείται με ζητήματα ιδιοκτησίας και τον έλεγχο της δόμησης, είπε. Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πολύ περισσότερα εργαλεία που θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε.

«Το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης, να μπορείς να μπαίνεις σε κάθε ΚΑΕΚ να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίσεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια η ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε άμεσα τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία», τόνισε.

«Προτάσσουμε τη μεταρρύθμιση αυτή επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την αναπτυξιακή της διάσταση», επεσήμανε επίσης ο πρωθυπουργός.

Είπε ακόμη ότι τα ζητήματα αυτά συνδέονται άμεσα με ένα φλέγον πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία που είναι το πρόβλημα της στέγης.

Μετά βεβαιότητος θα δούμε εξελίξεις τα επόμενα χρόνια που θα έχουν να κάνουν με την ανάγκη της χώρας να αξιοποιήσει ένα κτιριακό απόθεμα.

Για τον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης στην προσπάθεια αυτή, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ήταν απολύτως χρήσιμο επειδή χρηματοδότησε πολύ σημαντικά έργα, άρα ήταν κρίσιμο για να ολοκληρώσουμε αυτή τη μετάπτωση.

Υπογράμμισε και στο σημείο αυτό τη σημασία της ψηφιοποίησης της χώρας που είναι μια διαρκής διαδικασία, που όποτε μπορούμε να το πετύχουμε, πρέπει να τυγχάνει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Είπε, ωστόσο, ότι υπάρχει πλέον ένα κεκτημένο που οι πολίτες το αναγνωρίζουν, διακομματικά, καθώς είναι μια επιτυχία της χώρας συνολικά και όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, πάνω στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Σε ερώτηση σχετικά με το ποια είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση για τα επόμενα τριάντα χρόνια, υπογράμμισε: «Έχουμε προτάξει ένα πολύ συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 που θα αποτελέσει και τον πυρήνα του προεκλογικού μας προγράμματος για τις εκλογές του 2027. Θέλω να τονίσω ότι η μεταρρύθμιση του κράτους και η μάχη με αυτό που αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής».

Μάχες έχουν κερδηθεί και εκκρεμότητες που έχουν μείνει πρέπει να επιλυθούν, πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας τόνισε ότι «η ολοκλήρωση ενός κράτους που θα λειτουργεί με αντικειμενικότητα, διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μία σημαντική εκκρεμότητα για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση».
 

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