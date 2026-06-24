Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας σε ηλικία 54 ετών

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο

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Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκώνια, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί σε ηλικία 54 ετών.  

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός, έκανε γνωστή την τραγική είδηση και σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια και τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του. 

O Τάκης Γκώνιας πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 54 ετών - Intimenews

O Τάκης Γκώνιας πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 54 ετών - Intimenews

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδειακός

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδειακός

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Ο Τάκης Γκώνιας ξεκίνησε την καριέρα του στον Λεβαδειακό και το 1992 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό -Intimenews

Ο Τάκης Γκώνιας ξεκίνησε την καριέρα του στον Λεβαδειακό και το 1992 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό -Intimenews

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη», ανέφερε η ανακοίνωση. 

Στον Ολυμπιακό είχε τη θέση του επιθετικού μέσου και έγραψε τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του - Intimenews

Στον Ολυμπιακό είχε τη θέση του επιθετικού μέσου και έγραψε τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του - Intimenews

Ο Τάκης Γκώνιας γεννήθηκε στη Λιβαδειά στις 6 Οκτωβρίου 1971 και αγωνιζόταν ως επιθετικός μέσος και αργότερα ως προπονητής ποδοσφαίρου.

Ο Τάκης Γκώνιας έπαιξε και σε ομάδες της Ιταλίας και της Ισπανίας - Intimenews

Ο Τάκης Γκώνιας έπαιξε και σε ομάδες της Ιταλίας και της Ισπανίας - Intimenews

Ξεκίνησε την καριέρα του στον Λεβαδειακό ομάδα στην οποία ο Γκώνιας και το 1992 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Στις 19 Αυγούστου 1997 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας, σημειώνοντας με εκτέλεση πέναλτι το τελικό 2–1 επί της Κύπρου. Έξι μήνες αργότερα χρίστηκε για δεύτερη και τελευταία φορά διεθνής.

Αφού κρέμασε τα προπονητικά του παπούτσια ασχολήθηκε με την προπονητική - Intimenews

Αφού κρέμασε τα προπονητικά του παπούτσια ασχολήθηκε με την προπονητική - Intimenews

Ακολούθησαν ομάδες όπως ο Ηρακλής, η Σπόρτινγκ Χιχόν στην Ισπανία, ο Πανηλειακός, ο Πανιώνιος, ξανά ο Ηρακλής, ενώ επέστρεψε για μια δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό. 

Πριν κλείσει την καριέρα του, έπαιξε ποδόσφαιρο στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε Μεσίνα και Κροτόνε. 

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής ποδοσφαίρου. Επίσης, ασχολήθηκε με το γκολφ, φτάνοντας στο επαγγελματικό επίπεδο με τον Όμιλο Γκολφ της Γλυφάδας.

Στη συνέχεια, ωστόσο, αποφάσισε να επιστρέψει στον χώρο του ποδοσφαίρου, και έτσι εκπαιδεύτηκε στην Προπονητική και ξεκίνησε τη νέα του καριέρα το 2013 από τη Γλυφάδα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την ομάδα της Επισκοπής (Οκτώβριος 2015 – Δεκέμβριος 2015).

Από 28 Ιουλίου έως 17 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν προπονητής στην Καλλιθέα. Μεγαλύτερη προπονητική του επιτυχία το διάστημα αυτό ήταν η νίκη της Καλλιθέας επί του Ατρόμητου με σκορ 1–0 για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τον Αύγουστο του 2017 ανέλαβε προπονητής του Εργοτέλη, ο οποίος βρισκόταν στο πρωτάθλημα της Football League.

Στις 29 Ιουνίου 2021 προσελήφθη από την αιγυπτιακή Πίραμιντς που αγωνιζόταν στην Α’ Κατηγορία της Αιγύπτου.

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