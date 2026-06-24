Δημήτρης Καλαντζής: «Χθες το βράδυ», στον Κήπο του Μεγάρου στις 3 Ιουλίου

Μια τζαζ ματιά στους εμβληματικούς συνθέτες της «ελαφράς» μουσικής

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Δημήτρης Καλαντζής «Χθες το βράδυ» Κήπος Μεγάρου 3 Ιουλίου
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Ο Δημήτρης Καλαντζής φέρνει το «Χθες το βράδυ» στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 21:00, με ένα πρόγραμμα που είναι ταυτόχρονα αφιέρωμα, ανακάλυψη και γιορτή: μια τζαζ ματιά σε εκείνο το κομμάτι της ελληνικής μουσικής που ονομάζουμε μάλλον αδόκιμα «ελαφρά», και που καλύπτει τεράστιο εύρος παραγωγής, από την κλασική μουσική ως τον κινηματογράφο, και φυσικά τα τραγούδια.

Δημήτρης Καλαντζής: «Χθες το βράδυ», στον Κήπο του Μεγάρου στις 3 Ιουλίου

Μια συναυλία πλαισιωμένη από εξαιρετικούς μουσικούς συνεργάτες: την Αθηνά Ρούτση στη φωνή, τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα, τον Αλέξανδρο-Δράκο Κτιστάκη στα ντραμς και τον Γιώργο Γεωργιάδη στο μπάσο.

Συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Σπάρτακου, Μουζάκη, Μωράκη και άλλων εμβληματικών συνθετών του παρελθόντος αποδίδονται σε mainstream jazz διασκευές ύφους 50s-60s, χωρίς εκπτώσεις στον απολύτως jazz χαρακτήρα τους. 

megaro

Συνθέτες που και οι ίδιοι υπήρξαν βαθιά επηρεασμένοι από τη jazz της εποχής τους, κι αυτό ακριβώς κάνει αυτές τις διασκευές να ακούγονται τόσο φυσικά, σαν η μουσική να γύρισε απλώς στο σπίτι της.

Η παράσταση, όπως και ο ομότιτλος δίσκος που έχει κυκλοφορήσει, είναι αφιερωμένη στον μεγάλο πιανίστα της ελληνικής jazz, Μανώλη Μικέλη.

Συντελεστές

Πιάνο Δημήτρης Καλαντζής
Τραγουδά η Αθηνά Ρούτση

  • Ανδρέας Πολυζωγόπουλος • τρομπέτα
  • Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης • ντραμς
  • Γιώργος Γεωργιάδης • μπάσο

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Δημήτρης Καλαντζής

Βρείτε πληροφορίες για τη συναυλία του Δημήτρη Καλαντζή, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/dimitris-kalantzis-chthes-to-vrady/ 

Δείτε εδώ το τρέιλερ της εκδήλωσης:  

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια
210 72 82 333
www.megaron.gr 

Πληροφορίες 
http://www.megaron.gr 
https://www.facebook.com/megaron.gr   
https://www.instagram.com/megaron_athens/  
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
 

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