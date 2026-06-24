Ταινία Online: Δες Το «Σκοτεινό Αμάρτημα» Έως Και 13/7

Η ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα», η οποία είναι αστυνομικό θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2019 είναι διαθέσιμη on line μέσω του star.gr/tv αλλά και της υβριδικής τηλεόρασης του Star, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Παρακολουθήστε online την ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα»

Η υπόθεση:

Ο Κάρσον Φίλιπς είναι πρώην ποδοσφαιριστής που πλέον εργάζεται ως ιδιωτικός ντετέκτιβ, με ιδιαίτερη αδυναμία στις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αναλαμβάνει μια συνηθισμένη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία σταδιακά αποκαλύπτεται ότι είναι ένα περίπλοκο, αλληλένδετο συμπλέγμα εγκλημάτων, υπόπτων και νεκρών!

Όταν ανακαλύπτει ότι η χαμένη εδώ και χρόνια κόρη του είναι η κύρια ύποπτος, δίνει μάχη ενάντια στον χρόνο για να τη σώσει, να εξιχνιάσει τους φόνους και να αποκαλύψει τα βρώμικα και σκοτεινά μυστικά της πόλης...

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Richard Salvatore.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζορτζ Γκάλο

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζον Τραβόλτα, Μόργκαν Φρίμαν, Φάμκε Γιάνσεν, Μπρένταν Φρέιζερ