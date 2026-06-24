Ταινία Online: Μη χάσετε τo «Σκοτεινό Αμάρτημα» με Τραβόλτα - Φρίμαν

Διαθέσιμη έως την Τρίτη 13 Ιουλίου στο star.gr/tv και την υβριδική του Star

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Ταινία Online: Δες Το «Σκοτεινό Αμάρτημα» Έως Και 13/7
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα» είναι αστυνομικό θρίλερ του 2019, διαθέσιμη online από 29 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου μέσω του star.gr/tv.
  • Ο Κάρσον Φίλιπς, πρώην ποδοσφαιριστής και ντετέκτιβ, αναλαμβάνει υπόθεση εξαφάνισης που αποδεικνύεται περίπλοκη.
  • Η κόρη του Φίλιπς είναι η κύρια ύποπτος, και αυτός αγωνίζεται να τη σώσει και να αποκαλύψει μυστικά της πόλης.
  • Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Richard Salvatore και σκηνοθετείται από τον Τζορτζ Γκάλο.
  • Πρωταγωνιστούν οι Τζον Τραβόλτα, Μόργκαν Φρίμαν, Φάμκε Γιάνσεν και Μπρένταν Φρέιζερ.

Η ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα», η οποία είναι αστυνομικό θρίλερ αμερικανικής παραγωγής 2019 είναι διαθέσιμη on line μέσω του star.gr/tv αλλά και της υβριδικής τηλεόρασης του Star, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Παρακολουθήστε online την ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα»

Παρακολουθήστε online την ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα»

Η υπόθεση:

Ο Κάρσον Φίλιπς είναι πρώην ποδοσφαιριστής που πλέον εργάζεται ως ιδιωτικός ντετέκτιβ, με ιδιαίτερη αδυναμία στις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Παρακολουθήστε online την ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα»

Αναλαμβάνει μια συνηθισμένη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία σταδιακά αποκαλύπτεται ότι είναι ένα περίπλοκο, αλληλένδετο συμπλέγμα εγκλημάτων, υπόπτων και νεκρών!

Παρακολουθήστε online την ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα»

Όταν ανακαλύπτει ότι η χαμένη εδώ και χρόνια κόρη του είναι η κύρια ύποπτος, δίνει μάχη ενάντια στον χρόνο για να τη σώσει, να εξιχνιάσει τους φόνους και να αποκαλύψει τα βρώμικα και σκοτεινά μυστικά της πόλης...

Παρακολουθήστε online την ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα»

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Richard Salvatore.

Παρακολουθήστε online την ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα»

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζορτζ Γκάλο
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζον Τραβόλτα, Μόργκαν Φρίμαν, Φάμκε Γιάνσεν, Μπρένταν Φρέιζερ

Ταινία Online: Μη χάσετε τo «Σκοτεινό Αμάρτημα» με Τραβόλτα - Φρίμαν

Ταινία Online: Μη χάσετε τo «Σκοτεινό Αμάρτημα» με Τραβόλτα - Φρίμαν

Παρακολουθήστε online την ταινία «Σκοτεινό Αμάρτημα»

 

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