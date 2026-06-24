Skoda Peaq: Αυτή είναι η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda 

Η σχεδίαση του μεγαλύτερου SUV της Skoda Peaq ακολουθεί τη φιλοσοφία Modern Solid, με καθαρές επιφάνειες, μινιμαλιστική προσέγγιση και ισχυρή παρουσία. Τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα υιοθετούν τη νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ, ενώ το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face ενισχύει τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου. Το Peaq είναι το πρώτο Skoda με χωνευτές χειρολαβές θυρών, οι οποίες βελτιώνουν την αισθητική και την αεροδυναμική απόδοση. Είναι επίσης το πρώτο μοντέλο της μάρκας με πανοραμική οροφή Dynamic Shade Control, τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Skoda. Με συνδυασμό ενεργητικών και παθητικών αεροδυναμικών λύσεων, το Peaq επιτυγχάνει εξαιρετικό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,249.

Το εσωτερικό του Peaq έχει σχεδιαστεί ως ένα ευρύχωρο, άνετο lounge για έως επτά επιβάτες. Χάρη στο μεταξόνιο των σχεδόν τριών μέτρων, προσφέρει άνεση σε όλες τις σειρές καθισμάτων, ενώ στην πενταθέσια διαμόρφωση διαθέτει τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών από κάθε μοντέλο της Skoda, με χωρητικότητα 935 λίτρων. Το frunk των 37 λίτρων προσθέτει πρακτικό χώρο για καλώδια φόρτισης και καθημερινά αντικείμενα. Η εφαρμογή MySkoda προσφέρει Remote Charging, Plug & Charge, Departure Planner και Online Climate Control. Νέα λειτουργία αποτελεί το Camp Mode, που επιτρέπει στο σύστημα εξαερισμού να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία και συνεχή παροχή φρέσκου αέρα κατά τη διάρκεια διανυκτέρευσης στο όχημα, εφόσον υπάρχει επαρκής φόρτιση μπαταρίας, καλή κατάσταση της 12V μπαταρίας και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Το mobile digital key θα επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί iPhone ή Android συσκευή για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση του οχήματος, διευκολύνοντας και την κοινή χρήση του αυτοκινήτου από περισσότερους χρήστες.

Το προαιρετικό Relax Package αναβαθμίζει την εμπειρία στο εσωτερικό με εργονομικά εμπρός καθίσματα, αερισμό, λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα υποπόδια, δύο μαξιλάρια, αναδιπλούμενο τραπεζάκι και εφαρμογή wellbeing. Το premium ηχοσύστημα της Sonos, με 16 ηχεία και ισχύ 755 W, ενισχύει την αίσθηση ενός lounge σε τροχούς.

Μπαταρία και εκδόσεις κινητήριου συστήματος

Το νέο Peaq ενσωματώνει όλο το εύρος των τεχνολογιών υποβοήθησης της Skoda. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist, Lane Assist, Side Assist με Rear Traffic Alert και Exit Warning, Predictive Cruise Control και Collision Avoidance Assist.

Το προαιρετικό Travel Assist 3.0 αποτελεί το πιο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης της Skoda. Περιλαμβάνει Traffic Jam Assist και Emergency Assist, ενώ στη νέα του έκδοση μπορεί να αντιδρά και σε φωτεινούς σηματοδότες. Σε συνδυασμό με το Assist Package, συμπληρώνεται από Intelligent Park Assist με Trained Park Assist και Remote Park Assist.

Το Crossroad Assist χρησιμοποιεί νέους αισθητήρες ραντάρ στις γωνίες του εμπρός προφυλακτήρα, ανιχνεύοντας αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδηλάτες και e-scooters που πλησιάζουν από το πλάι. Το Driver Alert με παρακολούθηση οδηγού χρησιμοποιεί κάμερα στον εσωτερικό καθρέφτη για να αξιολογεί την προσοχή και την κόπωση του οδηγού μέσω των κινήσεων των ματιών.

Το Traffic Sign Recognition Online αξιοποιεί διαρκώς ενημερωμένα online δεδομένα από οχήματα που έχουν κινηθεί στην ίδια διαδρομή, ενώ το Top Area View 360° προσφέρει συνολική εικόνα του περιβάλλοντος χώρου και διάφανη τρισδιάστατη απεικόνιση του αμαξώματος στην οθόνη. Δέκα αερόσακοι, συμπεριλαμβανομένων κεντρικού αερόσακου και πίσω πλευρικών αερόσακων, περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό.

Συνδεσιμότητα: κάθετη οθόνη infotainment και premium ήχος Sonos

› Το πρώτο Skoda με κάθετα τοποθετημένη οθόνη

› Infotainment 13,6 ιντσών βασισμένο σε Android

› Premium ηχοσύστημα Sonos με 16 ηχεία και ισχύ 755 W

› MySkoda app με πρόσβαση σε λειτουργίες οχήματος και υπηρεσίες φόρτισης

Το Skoda Peaq είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας με κάθετα τοποθετημένη οθόνη infotainment. Το σύστημα 13,6 ιντσών βασίζεται σε πλατφόρμα Android και διαθέτει ανασχεδιασμένο περιβάλλον χρήσης, νέα αρχική οθόνη, διευρυμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, favourites και αναζήτηση σε όλο το σύστημα.

Το νέο σύστημα υπηρεσιών περιλαμβάνει δύο πακέτα. Το Standard package διατίθεται δωρεάν για δέκα χρόνια και προσφέρει υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης, καθώς και online store με native εφαρμογές Skoda και εφαρμογές τρίτων όπως Spotify και YouTube. Το Premium package διατίθεται δωρεάν για τρία χρόνια και στη συνέχεια μπορεί να ανανεώνεται ετησίως, προσθέτοντας online πλοήγηση και 10 GB δεδομένων τον μήνα για εφαρμογές ή in-car Wi-Fi hotspot.

Το Peaq εισάγει επίσης premium ηχοσύστημα της Sonos, διαθέσιμο στο πλαίσιο του Relax Package. Το σύστημα διαθέτει 16 ηχεία, ισχύ 755 W, διπλό subwoofer 200 W, 3D ηχεία στις κολόνες A, πίσω surround ηχεία και προηγμένο 3D surround αλγόριθμο, προσφέροντας καθαρή και καθηλωτική εμπειρία ήχου. Η ασύρματη φόρτιση Qi2 για δύο κινητά διαθέτει φωτισμό, μαγνητικό προφίλ φόρτισης και ενεργή ψύξη, με μέγιστη ισχύ 25 W.

Το Peaq διατίθεται με δύο χωρητικότητες μπαταρίας, 63 kWh και 91 kWh. Η μεγαλύτερη μπαταρία είναι η μεγαλύτερης χωρητικότητας που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda και προσφέρει αυτονομία άνω των 640 χιλιομέτρων στην έκδοση Peaq 90. Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις: Peaq 60, Peaq 90 και Peaq 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW και επιλογή ανάμεσα σε πίσω κίνηση και τετρακίνηση. Η ταχεία φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά για το Peaq 60 και σε 28 λεπτά για τις εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία. Η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg και η αμφίδρομη φόρτιση ενισχύουν περαιτέρω την πρακτικότητα του μοντέλου.

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης

Το Peaq εξοπλίζεται με πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης, με Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist, Lane Assist, Side Assist με Rear Traffic Alert και Exit Warning, καθώς και Predictive Cruise Control στον στάνταρ εξοπλισμό. Προαιρετικά διατίθεται το Travel Assist 3.0, το πιο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης της Skoda, που περιλαμβάνει Traffic Jam Assist και Emergency Assist και μπορεί πλέον να αντιδρά και σε φωτεινούς σηματοδότες. Το Peaq διαθέτει επίσης Driver Alert με κάμερα παρακολούθησης οδηγού, αναβαθμισμένο Traffic Sign Recognition Online, Top Area View 360° με διάφανη τρισδιάστατη απεικόνιση του αμαξώματος και Intelligent Park Assist. Δέκα αερόσακοι, συμπεριλαμβανομένων κεντρικού αερόσακου και πίσω πλευρικών αερόσακων, περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό.

Sportline

Η έκδοση Peaq Sportline θα είναι διαθέσιμη από το λανσάρισμα και ξεχωρίζει από τις γυαλιστερές μαύρες εξωτερικές λεπτομέρειες, τα μαύρα λογότυπα, το Sportline badge και τη δυνατότητα διχρωμίας με μαύρη οροφή. Οι προβολείς LED Matrix και το φωτιζόμενο Tech-Deck Face με Light Band περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό. Στο εσωτερικό κυριαρχεί το μαύρο χρώμα, με σπορ καθίσματα, ενσωματωμένα προσκέφαλα, τριάκτινο σπορ τιμόνι, σπορ πεντάλ και επενδύσεις Suedia και Techtona με λευκές ραφές. Η έκδοση Sportline μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις εκδόσεις κινητήριου συστήματος και με όλα τα διαθέσιμα πακέτα εξοπλισμού.

Μπαταρία και εκδόσεις κινητήριου συστήματος: η μεγαλύτερη αυτονομία σε ηλεκτρικό Skoda

› Το Peaq 90 προσφέρει αυτονομία άνω των 640 χιλιομέτρων

› Φόρτιση από 10% έως 80% σε 27 λεπτά για το Peaq 60 και σε 28 λεπτά για το Peaq 90

› Δύο χωρητικότητες μπαταρίας και τρεις εκδόσεις κινητήριου συστήματος

› Η μπαταρία των 91 kWh είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ηλεκτρικό Skoda

› Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg

› One-pedal driving και αμφίδρομη φόρτιση για αυξημένη καθημερινή χρηστικότητα

Το Peaq βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+ και διατίθεται με δύο μπαταρίες και τρεις εκδόσεις κινητήριου συστήματος. Η μικρότερη μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 63 kWh και καθαρή 59 kWh, ενώ φορτίζει από 10% έως 80% σε 27 λεπτά. Η μεγαλύτερη μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 91 kWh και καθαρή 86 kWh, είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ηλεκτρικό Skoda και φορτίζει από 10% έως 80% σε 28 λεπτά. Και οι δύο μπαταρίες κατασκευάζονται στη Mladá Boleslav και χρησιμοποιούν χημεία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου για υψηλή ενεργειακή πυκνότητα.

Το Peaq 60 διαθέτει πίσω κίνηση, ισχύ 150 kW και ροπή 350 Nm. Επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 8,6 δευτερόλεπτα, έχει τελική ταχύτητα 160 km/h και αυτονομία άνω των 450 χιλιομέτρων.

Τα Peaq 90 και Peaq 90x συνδυάζονται με τη μπαταρία των 91 kWh. Το Peaq 90 διαθέτει πίσω κίνηση, ισχύ 210 kW και ροπή 545 Nm, ενώ το Peaq 90x διαθέτει τετρακίνηση και ισχύ 220 kW. Η επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,1 και 6,7 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, με τελική ταχύτητα 180 km/h. Το Peaq 90 προσφέρει αυτονομία άνω των 640 χιλιομέτρων, ενώ το Peaq 90x ξεπερνά τα 610 χιλιόμετρα.

Όλες οι εκδόσεις μπορούν να εξοπλιστούν με κοτσαδόρο. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.800 kg για τα Peaq 60 και Peaq 90 και τα 2.000 kg για το Peaq 90x με τρέιλερ με φρένα. Το όριο για τρέιλερ χωρίς φρένα είναι 750 kg σε όλες τις εκδόσεις.

Όλες οι εκδόσεις χρησιμοποιούν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη στον πίσω άξονα, ενώ το Peaq 90x διαθέτει επιπλέον ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα. Η απόδοση ενισχύεται από την ανάκτηση ενέργειας, τη λειτουργία coasting και το ECO assistant. Η λειτουργία one-pedal driving ενεργοποιείται από τη θέση B στον επιλογέα κίνησης και επιτρέπει στο όχημα να ακινητοποιείται μέσω ανάκτησης ενέργειας. Στην έκδοση Sportline, η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται και από paddles στο τιμόνι.

Η αμφίδρομη φόρτιση επιτρέπει στο Peaq να παρέχει ενέργεια εκτός οχήματος μέσω V2L. Σε συνδυασμό με το Ambibox DC Wallbox της MOON POWER, υποστηρίζονται επίσης V2H για τροφοδοσία κτιρίων και V2G για επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο. Στο πλαίσιο του συστήματος πέδησης, το Peaq διαθέτει εμπρός ανάρτηση MacPherson με δισκόφρενα και πίσω άξονα πέντε συνδέσμων με ταμπούρα χαμηλής συντήρησης. Στη λειτουργία B, η ανάκτηση ενέργειας καλύπτει πάνω από το 95% των απαιτήσεων πέδησης στην καθημερινή οδήγηση.

Το Peaq Sportline μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις εκδόσεις κινητήριου συστήματος, όλα τα πακέτα εξοπλισμού και όλες τις αυτόνομες επιλογές. Τα πακέτα Convenience και Tech περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό, μαζί με το SunSet, δηλαδή τα φιμέ πίσω πλαϊνά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ.