Δόμνα Μιχαηλίδου - Λεωνίδας Μαντωνάκης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση στο Ηρώδειο / Φωτογραφίες NDP, Θωμάς Δασκαλάκης

Στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τον σύζυγό της, Λεωνίδα Μαντωνάκη.

Η Lykke Li αποθεώθηκε από το κοινό της Αθήνας / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο καθηγητής Ψυχιατρικής παρακολούθησαν τη συναυλία της Lykke Li, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Η πολυβραβευμένη Σουηδή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός χάρισε στο κοινό μια μοναδική καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκε και το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογράφο.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου με τον σύζυγό της, Λεωνίδα Μαντωνάκη, στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης

Η βουλευτής της ΝΔ και ο γνωστός ψυχίατρος παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Πειραιά τον Φεβρουάριο του 2025, λίγο αφότου έκλεισαν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Ο Λεωνίδας Μαντωνάκης είναι απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη, καθώς και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει μετεκπαιδευτεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και το King’s College του Λονδίνου.

Μαζί με τη σύζυγό του έχουν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος βαφτίστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Κερατσίνι στις 6 Ιουνίου του 2026.

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Άρης, προς τιμήν του πατέρα της Δόμνας Μιχαηλίδου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022.