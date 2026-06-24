Απεργία 24/6: Ποιες ώρες είναι κλειστά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα

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Απεργία 24/6: Ποιες ώρες είναι κλειστά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ

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Δεν είναι λίγοι οι επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις σήμερα (24 Ιουνίου) με συγκεντρώσεις σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. 

Οι κινητοποιήσεις είναι κλαδικές και δεν εντάσσονται σε γενική πανελλαδική απεργία.

Κεντρικά αιτήματα της σημερινής απεργίας είναι οι αυξήσεις στους μισθούς, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ενίσχυση της χρηματοδότησης για Παιδεία και Υγεία. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ζητούν την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ώστε να καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων κάθε κλάδου.

Απεργία στις 24/6: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Απεργία 24/6: Πώς λειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στις κινητοποιήσεις. Μετρό, λεωφορεία, τραμ, τρένα και πλοία αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά. Ωστόσο, δεν αποκλείονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις και πορείες.

Απεργία 24/6: Συμμετέχουν ο τουρισμός και η εστίαση

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων.

Η κινητοποίηση αφορά προσωπικό σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και συναφείς επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την πλήρη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μέτρα για την αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της εργασίας και ουσιαστική προστασία των εποχικά απασχολούμενων.

Στο πλαίσιο της απεργίας, στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Απεργία 24/6: Μαζί και οι εργαζόμενοι σε Τρόφιμα και Ποτά

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούν και οι εργαζόμενοι στα Τρόφιμα και Ποτά, με βασικό αίτημα μια κλαδική συλλογική σύμβαση που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους.

Στην Αττική, η συγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες δράσεις έχουν ανακοινωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας.

Απεργία 24/6: «Κατεβάζουν ρολά» και οι εμποροϋπάλληλοι

Σε στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00 προχωρούν οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ, με αφορμή τη στήριξη στους εργαζομένους των Notos. Παράλληλα, διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ανθρώπινα ωράρια και ενίσχυση της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

Απεργία 24/6: Θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του οικοδομικού κλάδου

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν και οι οικοδόμοι, καθώς και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο.

Βασικά αιτήματα αποτελούν η ενίσχυση της ασφάλειας στα εργοτάξια, η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, η προστασία της υγείας των εργαζομένων και η πλήρης εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει οικοδομές και μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

 

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