Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

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Τι προβλέπει η Άση Μπήλιου για τα ζώδια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας με αφορμή τη Νέα Σελήνη στους Διδύμους.
  • Η Νέα Σελήνη σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα αλλά απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία πριν από σημαντικές αποφάσεις.
  • Η Σελήνη δεν σχηματίζει όψεις με άλλους πλανήτες, κάτι που απαιτεί προσεκτική προσέγγιση σε νέα βήματα.
  • Ο Ερμής εισέρχεται στη σκιά της ανάδρομης πορείας του, προκαλώντας καθυστερήσεις και ανατροπές.
  • Οι ευκαιρίες πρέπει να αξιολογούνται σωστά και χωρίς βιασύνη, καθώς οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να φέρουν αλλαγές.

Τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας παρουσίασε η Άση Μπήλιου μέσα από το Breakfast@Star, με αφορμή τη Νέα Σελήνη που σχηματίζεται σήμερα στους Διδύμους και η οποία, όπως εξήγησε, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Η γνωστή αστρολόγος έκανε λόγο για μια ιδιαίτερη Νέα Σελήνη, η οποία μπορεί να σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και ευκαιρίες, ωστόσο απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία πριν από οποιαδήποτε σημαντική απόφαση.

«Η Νέα Σελήνη είναι πάντα θετική για να κάνεις καινούρια πράγματα. Μπορείτε τώρα να σπείρετε τους σπόρους του καινούριου που θα έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς δεν σχηματίζει όψεις με άλλους πλανήτες.

«Έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν κάνει καθόλου όψεις. Ούτε καλές ούτε κακές. Είναι μια Σελήνη που βγήκε κατευθείαν σε κενή πορεία», σημείωσε.

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, αυτό σημαίνει πως όσοι ετοιμάζονται να κάνουν ένα νέο βήμα σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο θα πρέπει να αποφύγουν τον υπερβολικό ενθουσιασμό και τις βιαστικές κινήσεις.

«Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό το καινούριο. Να μην ενθουσιαστούμε αμέσως, να μη βιαστούμε και να μην πέσουμε με τα μούτρα σε κάτι χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες», τόνισε.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Παράλληλα, η αστρολόγος στάθηκε και στην επιρροή του Ερμή, ο οποίος από σήμερα εισέρχεται στη λεγόμενη «σκιά» της ανάδρομης πορείας του, μια περίοδο που συχνά συνδέεται με καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και ανατροπές στην καθημερινότητα.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

«Από σήμερα ο Ερμής μπαίνει στη σκιά της ανάδρομης πορείας του. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε κάποια πραγματάκια στην καθημερινότητά μας και στην επικοινωνία μας. Μπορεί να είναι καθυστερήσεις, αναβολές ή μπερδέματα», εξήγησε.

Η Άση Μπήλιου συνέστησε προσοχή στις μετακινήσεις, στις επαγγελματικές συμφωνίες αλλά και στις σημαντικές συζητήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι η περίοδος απαιτεί περισσότερη υπομονή και καλύτερη οργάνωση.

Παρότι η Νέα Σελήνη ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα, το μήνυμα που έστειλε η γνωστή αστρολόγος είναι ξεκάθαρο: οι ευκαιρίες υπάρχουν, αρκεί να αξιολογηθούν σωστά και χωρίς βιασύνη, καθώς οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να φέρουν καθυστερήσεις και αλλαγές σχεδίων.

Όπως ανέφερε, η επιρροή της Νέας Σελήνης θα είναι διαφορετική για κάθε ζώδιο, με κάποιους να ευνοούνται περισσότερο σε θέματα προσωπικής ζωής και άλλους σε επαγγελματικά ή οικονομικά ζητήματα.

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