Οι «Ιστορίες Γυναικών» με τα μουσικά είδωλα Janet Jackson & Whitney Houston

Δείτε σε Α' Προβολή, τη ζωή και την καριέρα δύο θρυλικών τραγουδιστριών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σειρά «Ιστορίες Γυναικών» προβάλλεται στο Novalifε κάθε Τρίτη στις 21:00 τον Ιούνιο.
  • Πρώτη προβολή των ντοκιμαντέρ για την Τζάνετ Τζάκσον (9/6, 16/6) και τη Γουίτνεϊ Χιούστον (23/6).
  • Το ντοκιμαντέρ για την Τζάνετ Τζάκσον γιορτάζει την 40ή επέτειο από το πρώτο της άλμπουμ.
  • Η Τζάνετ αποκαλύπτει την προσωπική της ιστορία και την πορεία της στη μουσική βιομηχανία.
  • Εξερευνά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και την απόφασή της να ελέγξει τη ζωή της.

Γυναίκες που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές και έχουν αφήσει το στίγμα τους, έρχονται να καθηλώσουν και τον Ιούνιο στο Novalifε μέσα από τις «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη στις 21:00.

janet

Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι «Janet Jackson Ep.1 & 2» (9/6) και «Janet Jackson Ep.3 & 4» (16/6) και «Whitney: Can I Be Me» (23/6).

whitney
 
Καθώς γιορτάζουμε την 40ή επέτειο από το πρώτο της άλμπουμ, το 4ωρο ντοκιμαντέρ  παρουσιάζει την ιστορία της Τζάνετ Τζάκσον, καθώς επιστρέφει στη γενέτειρά της, το Γκάρι της Ιντιάνα, εκεί όπου ξεκίνησε το απίστευτο ταξίδι της. Μιλώντας πιο ανοιχτά από ποτέ, η Τζάνετ αποκαλύπτει τα πάντα.

janet

Στο 1ο επεισόδιο (9/6) σε ηλικία επτά ετών, ο αυστηρός Τζο Τζάκσον βάζει τη Τζάνετ να συμμετάσχει στο οικογενειακό σόου. Καθώς κανείς δεν τη ρώτησε ποτέ αν θέλει να γίνει καλλιτέχνιδα, η ίδια καλείται να χαράξει τη δική της πορεία.

whitney

Στο 2ο μέρος (9/6) μετά από δύο αποτυχημένα άλμπουμ και έναν αποτυχημένο γάμο, η Τζάνετ αποφασίζει πως αν πρόκειται να κάνει μουσική καριέρα, θα το κάνει με τους δικούς της όρους, παίρνοντας τον έλεγχο της ζωής της. 
 

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