Novasummer: 72 νύχτες θερινού σινεμά με 27 αγαπημένες γαλλικές κωμωδίες

Από 5 Ιουνίου μέχρι 15 Αυγούστου, δύο ταινίες back to back κάθε βράδυ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.06.26 , 22:56 Λάρισα: Φίδι Ενάμιση Μέτρου Τρομοκράτησε Γυναίκα Οδηγό
03.06.26 , 22:45 Μενίδι: Τρίχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Δεν την αναζήτησε κανείς
03.06.26 , 22:44 Καλαμάτα: Ο πατέρας του κατηγορούμενου στο Star - «Τέρμα από παιδί μου»
03.06.26 , 21:50 MasterChef: Με μαγειρική σκυταλοδρομία ξεκινά η «μητέρα των μαχών»
03.06.26 , 21:36 Γιαννιτσά: Ήρωας αστυνομικός έσωσε δύο αδέλφια από φωτιά στο σπίτι τους
03.06.26 , 21:33 Άδωνις - Ανδρουλάκης- Ζωή: Τρεις ξένοι στο ίδιο τραπέζι!
03.06.26 , 21:20 MasterChef: «Μητέρα των Μαχών»: Οκτώ ημέρες ασταμάτητης μαγειρικής δράσης
03.06.26 , 20:50 Στο Star θύμα επίδοξου βιαστή στον Λυκαβηττό: Έπεσε σε χαντάκι για να σωθεί
03.06.26 , 20:50 Αλεξάνδρα Νίκα: Απαθανάτισε τον γιο της να παίζει με τις κοτούλες
03.06.26 , 20:04 Το Νεπάλ ζει ήδη στο 2083: Η χώρα που μετρά τον χρόνο διαφορετικά
03.06.26 , 19:56 Δημοσκόπηση GPO στο STAR: ΝΔ 28,6% - ΕΛΑΣ 15,1% στην εκτίμηση ψήφου
03.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η δεύτερη λέξη δεν άφησε την Άννα να βρει τα συνώνυμα
03.06.26 , 19:43 Ισπανία: Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα σημειώθηκε τον Μάιο
03.06.26 , 19:22 Βραχυχρόνια μίσθωση: Τα 4 μέτρα-φωτιά που «βάζουν φρένο» στο AirBnB
03.06.26 , 19:11 Cash or Trash: Η Στυλιανίδου έχει προσωπική σύνδεση με το αγαλματάκι
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Καρκίνο έως τις 9/8 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Καλαμάτα: Ο πατέρας του κατηγορούμενου στο Star - «Τέρμα από παιδί μου»
Καλαμάτα: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Δημοσκόπηση GPO στο STAR: ΝΔ 28,6% - ΕΛΑΣ 15,1% στην εκτίμηση ψήφου
Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής; Τι οφείλει - Τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Market Pass: Ποιοι θα το πάρουν και πότε ξεκινάει
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Novasummer με Γαλλικό Σινεμά
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο αγαπημένο pop up κανάλι Novasummer είναι και πάλι εδώ και ετοιμάζεται να ανεβάσει την καλοκαιρινή διάθεση με γαλλική φινέτσα! Η Nova προσκαλεί τους συνδρομητές της αυτό το καλοκαίρι, να γελάσουν καθημερινά με μια δόση από τις καλύτερες γαλλικές κωμωδίες με τους καλύτερους Γάλλους ηθοποιούς, μέσα από το καλοκαιρινό κανάλι Novasummer προβάλλοντας από τις 5 Ιουνίου έως τις 15 Αυγούστου, δύο ταινίες back to back από τις 21:00.

nova

Μεταξύ άλλων οι συνδρομητές θα απολαύσουν τη γαλλική all-time κλασική cult κωμωδία «Gazon Maudit!», το «Serial (Bad) Weddings 2» με τον Christian Clavier, καθώς και το «Mes Trésors» με τον Jean Reno, αλλά και το «R.A.I.D. Special Unit» με τον Danny Boon. Παράλληλα, το γαλλικό blockbuster «La Famille Bélier» και το «Potiche» με την Catherine Deneuve, όπως και το «How to Be a Good Wife» με την Juliette Binoche. Και φυσικά η Marion Cotillard και ο Guillaume Canet στο «Rock’n Roll», όπως ο Mathieu Amalric και ο Benoît Poelvoorde στο «Sink or Swim». Όλα εδώ, στο Novasummer!

nova

Απόλαυσε τις ταινίες στο κανάλι Novasummer (θέση 200 και με ενεργοποιημένο το Catch Up 7 ημερών) αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVACINEMA
 |
NOVA CINEMA
 |
ΠΕΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ
 |
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΚΩΜΩΔΙΕΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top