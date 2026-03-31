Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα

Η Άση Μπήλιου μίλησε στο Breakfast@Star για την πρόσφατη είσοδο της Αφροδίτης στο Ζώδιο Ταύρος, η οποία πέρασε χθες βράδυ και θα παραμείνει μέχρι τις 24 Απριλίου.

Σύμφωνα με την αστρολόγο, αυτή η θέση της Αφροδίτης επηρεάζει τρεις βασικούς τομείς της ζωής μας: τα οικονομικά, τις σχέσεις και την ομορφιά.

«Αν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι για την εμφάνισή σου, δεν πάει τίποτα στραβά», τόνισε η Άση Μπήλιου. «Η Αφροδίτη είναι πάντα η ομορφιά, οπότε είναι μια καλή στιγμή για αλλαγές που σχετίζονται με το στυλ και την προσωπική φροντίδα».

Παράλληλα, η Αφροδίτη επηρεάζει τα οικονομικά και τις συνεργασίες: «Τα οικονομικά επίσης επηρεάζονται, ενώ οι σχέσεις και οι έρωτες έχουν θετικά αποτελέσματα, καθώς η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιο που κυβερνά, γεγονός που την κάνει πιο δυνατή».

Η Άση Μπήλιου επισήμανε δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής της Αφροδίτης στο Ταύρο. Η πρώτη είναι ένα τετράγωνο με τον Πλούτωνα την Παρασκευή, που επηρεάζει κυρίως τα οικονομικά: «Δε μ' αρέσει τόσο για την οικονομία, αλλά για τα υπόλοιπα είναι γενικά θετικό».

Η δεύτερη όψη είναι μια σύνοδος με τον Ουρανό, που μπορεί να φέρει ξαφνικά, θετικά γεγονότα: «Είναι ένας κεραυνοβόλος έρωτας ή ξαφνικά χρήματα που δεν τα περιμέναμε. Από την άλλη, για την οικονομία, μπορεί να υπάρξουν κάποια ταρακουνήματα».

Συνολικά, η Άση Μπήλιου προτρέπει τους πολίτες να εκμεταλλευτούν την ισχυρή ενέργεια της Αφροδίτης στο Ταύρο για προσωπική φροντίδα, σχέσεις και δημιουργικές συνεργασίες, κρατώντας παράλληλα προσοχή στα οικονομικά ζητήματα.

