Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Επιμέλεια STAR.GR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη εισήλθε στον Ταύρο και θα παραμείνει μέχρι 24 Απριλίου, επηρεάζοντας οικονομικά, σχέσεις και ομορφιά.
  • Καλή περίοδος για αλλαγές στην εμφάνιση και προσωπική φροντίδα, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου.
  • Θετικές επιρροές στις σχέσεις και τους έρωτες λόγω της ισχυρής θέσης της Αφροδίτης.
  • Προβλέπεται τετράγωνο με τον Πλούτωνα που επηρεάζει αρνητικά τα οικονομικά, αλλά θετικά τα υπόλοιπα.
  • Η σύνοδος με τον Ουρανό μπορεί να φέρει ξαφνικούς έρωτες ή χρήματα, αλλά και οικονομικές αναταραχές.

Η Άση Μπήλιου μίλησε στο Breakfast@Star για την πρόσφατη είσοδο της Αφροδίτης στο Ζώδιο Ταύρος, η οποία πέρασε χθες βράδυ και θα παραμείνει μέχρι τις 24 Απριλίου.

Σύμφωνα με την αστρολόγο, αυτή η θέση της Αφροδίτης επηρεάζει τρεις βασικούς τομείς της ζωής μας: τα οικονομικά, τις σχέσεις και την ομορφιά.

«Αν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι για την εμφάνισή σου, δεν πάει τίποτα στραβά», τόνισε η Άση Μπήλιου. «Η Αφροδίτη είναι πάντα η ομορφιά, οπότε είναι μια καλή στιγμή για αλλαγές που σχετίζονται με το στυλ και την προσωπική φροντίδα».

Παράλληλα, η Αφροδίτη επηρεάζει τα οικονομικά και τις συνεργασίες: «Τα οικονομικά επίσης επηρεάζονται, ενώ οι σχέσεις και οι έρωτες έχουν θετικά αποτελέσματα, καθώς η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιο που κυβερνά, γεγονός που την κάνει πιο δυνατή».

Η Άση Μπήλιου επισήμανε δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής της Αφροδίτης στο Ταύρο. Η πρώτη είναι ένα τετράγωνο με τον Πλούτωνα την Παρασκευή, που επηρεάζει κυρίως τα οικονομικά: «Δε μ' αρέσει τόσο για την οικονομία, αλλά για τα υπόλοιπα είναι γενικά θετικό».

Η δεύτερη όψη είναι μια σύνοδος με τον Ουρανό, που μπορεί να φέρει ξαφνικά, θετικά γεγονότα: «Είναι ένας κεραυνοβόλος έρωτας ή ξαφνικά χρήματα που δεν τα περιμέναμε. Από την άλλη, για την οικονομία, μπορεί να υπάρξουν κάποια ταρακουνήματα».

Συνολικά, η Άση Μπήλιου προτρέπει τους πολίτες να εκμεταλλευτούν την ισχυρή ενέργεια της Αφροδίτης στο Ταύρο για προσωπική φροντίδα, σχέσεις και δημιουργικές συνεργασίες, κρατώντας παράλληλα προσοχή στα οικονομικά ζητήματα.

