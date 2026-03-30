MasterChef: Εβδομάδα αθλητισμού με πρώτη καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη!

Νέο επεισόδιο απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στις 21:00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.03.26 , 16:33 Κομισιόν: Έγκριση 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας
30.03.26 , 16:32 Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
30.03.26 , 16:12 Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
30.03.26 , 16:07 Lemon: 200 παραστάσεις σε 8 χρόνια στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας
30.03.26 , 16:00 Citroёn C3 Aircross: Κερδίζει το Best USERS’ Car of Europe 2026
30.03.26 , 15:58 Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
30.03.26 , 15:55 Βίντεο: Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να διώξει ελληνικό αλιευτικό
30.03.26 , 15:50 Άγιο Φως: Σε «πολεμικές» συνθήκες η Αφή του από τον Πανάγιο Τάφο
30.03.26 , 15:49 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: μπασκετική άνοιξη με απουσίες και ερωτηματικά
30.03.26 , 15:19 MasterChef: Εβδομάδα αθλητισμού με πρώτη καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη!
30.03.26 , 15:09 Παύλος Ντε Γκρες: Η Επίσκεψη Στο Άγιο Όρος - Αποκλειστικές Εικόνες
30.03.26 , 14:36 100 άτομα διεκδίκησαν μια θέση στο Club του 1%
30.03.26 , 14:32 Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
30.03.26 , 14:30 Άση Μπήλιου: Η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο σήμερα- Πανσέληνος στον Κριό στις 2/4
30.03.26 , 14:29 «Η Μαρινέλλα Εκτός Πίστας Ήταν Κλασική Ελληνίδα Νοικοκυρά»
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Η Ώρα της Γης: Γιατί σβήνουμε τα φώτα σήμερα για μία ώρα
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Ζωγράφου: «Φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι» - Τι ισχυρίστηκε ο γιος
Αλεξάνδρα Νίκα: Το cozy luxury look της με τσάντα YSL & μπαλαρίνες Chanel
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπλε μπριγάδα άλλαξε αρχηγό με τον Χάρη Τζαν και νίκησε στην Ομαδική Δοκιμασία, ενώ αποχώρησαν οι Άρης Κασνέτσης και Άγγελος Ρουμελιώτης.
  • Απόψε ξεκινά νέα εβδομάδα στο MasterChef 10 με δοκιμασία Mystery Box και χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.
  • Η Δώρα Παντέλη είναι η καλεσμένη της εβδομάδας, συνδυάζοντας μαγειρική και αθλητισμό.
  • Οι αρχηγοί Χάρης Τζαν και Πάνος Τελάλης έχουν ασυλία, ενώ η ηττημένη μπριγάδα θα έχει δύο υποψήφιους προς αποχώρηση.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.

H προηγούμενη εβδομάδα αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη για την Μπλε μπριγάδα, καθώς ξεκίνησε με δύο συνεχόμενες ήττες που οδήγησαν σε αλλαγή ηγεσίας, με τον Χάρη Τζαν να αναλαμβάνει τον ρόλο του αρχηγού. Παρά τη δύσκολη αρχή, η Μπλε μπριγάδα κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία, με την εβδομάδα να ολοκληρώνεται με μια απρόσμενη διπλή αποχώρηση.

MasterChef: Σοκ με διπλή αποχώρηση – «Δεν το πιστεύω… θόλωσα»

Ο Άρης Κασνέτση, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και ο Άγγελος Ρουμελιώτης, που τοποθέτησε παρασκευές στο πιάτο του εκτός χρόνου, ήταν οι παίκτες που αποχώρησαν. Έτσι, η Μπλε μπριγάδα αριθμεί πλέον οκτώ μέλη, ενώ η Κόκκινη συνεχίζει με δέκα.

MasterChef: Εβδομάδα αθλητισμού με πρώτη καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη!

MasterChef: «Ήμουν σίγουρος ότι θα αποχωρήσω... »

Απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά στο επετειακό MasterChef 10, αφιερωμένη στη μαγειρική και τον αθλητισμό, με τη δοκιμασία Mystery Box! Όπως στον αθλητισμό, έτσι και στο MasterChef η επιτυχία απαιτεί ταλέντο, πειθαρχία, αντοχή και σωστή προετοιμασία. Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ελπίζουν πως τα μέλη των δύο μπριγάδων βρίσκονται σε καλή φόρμα, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαγειρικού μαραθωνίου του MasterChef.

Το αποψινό Mystery Box θα είναι το «κουτί του πρωταθλητή» και θα χαρίσει σε εκείνον ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια, χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Η Κόκκινη και η Μπλε μπριγάδα θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, με στόχο να κερδίσουν τον πόντο για την μπριγάδα τους. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα αναδειχθεί νικήτρια της δοκιμασίας, διατηρώντας όλα τα μέλη της, για απόψε τουλάχιστον, ασφαλή.

MasterChef: Εβδομάδα αθλητισμού με πρώτη καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη!

Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα. Οι μόνοι, που σίγουρα παραμένουν ασφαλείς, είναι οι δύο αρχηγοί που έχουν ασυλία, ο Χάρης Τζαν και ο Πάνος Τελάλης.

MasterChef: Εβδομάδα αθλητισμού με πρώτη καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη!

Εβδομάδα αφιερωμένη στον αθλητισμό και η αποψινή καλεσμένη στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι η πρώην μπασκετμπολίστρια, με 15 χρόνια διεθνούς πορείας στα παρκέ και πλέον μία από τις πιο δυναμικές sportscaster στο μπάσκετ, Δώρα Παντέλη.

MasterChef: «Θα θυμώσει ο άντρας μου» - Tο δώρο του Γιώργου στην Παντέλη!

Ποια μπριγάδα θα κερδίσει τη δοκιμασία και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top