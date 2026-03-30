MasterChef: Εβδομάδα αθλητισμού με πρώτη καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη!

H προηγούμενη εβδομάδα αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη για την Μπλε μπριγάδα, καθώς ξεκίνησε με δύο συνεχόμενες ήττες που οδήγησαν σε αλλαγή ηγεσίας, με τον Χάρη Τζαν να αναλαμβάνει τον ρόλο του αρχηγού. Παρά τη δύσκολη αρχή, η Μπλε μπριγάδα κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία, με την εβδομάδα να ολοκληρώνεται με μια απρόσμενη διπλή αποχώρηση.

Ο Άρης Κασνέτση, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και ο Άγγελος Ρουμελιώτης, που τοποθέτησε παρασκευές στο πιάτο του εκτός χρόνου, ήταν οι παίκτες που αποχώρησαν. Έτσι, η Μπλε μπριγάδα αριθμεί πλέον οκτώ μέλη, ενώ η Κόκκινη συνεχίζει με δέκα.

Απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά στο επετειακό MasterChef 10, αφιερωμένη στη μαγειρική και τον αθλητισμό, με τη δοκιμασία Mystery Box! Όπως στον αθλητισμό, έτσι και στο MasterChef η επιτυχία απαιτεί ταλέντο, πειθαρχία, αντοχή και σωστή προετοιμασία. Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ελπίζουν πως τα μέλη των δύο μπριγάδων βρίσκονται σε καλή φόρμα, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαγειρικού μαραθωνίου του MasterChef.

Το αποψινό Mystery Box θα είναι το «κουτί του πρωταθλητή» και θα χαρίσει σε εκείνον ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια, χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Η Κόκκινη και η Μπλε μπριγάδα θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, με στόχο να κερδίσουν τον πόντο για την μπριγάδα τους. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα αναδειχθεί νικήτρια της δοκιμασίας, διατηρώντας όλα τα μέλη της, για απόψε τουλάχιστον, ασφαλή.

Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα. Οι μόνοι, που σίγουρα παραμένουν ασφαλείς, είναι οι δύο αρχηγοί που έχουν ασυλία, ο Χάρης Τζαν και ο Πάνος Τελάλης.

Εβδομάδα αφιερωμένη στον αθλητισμό και η αποψινή καλεσμένη στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι η πρώην μπασκετμπολίστρια, με 15 χρόνια διεθνούς πορείας στα παρκέ και πλέον μία από τις πιο δυναμικές sportscaster στο μπάσκετ, Δώρα Παντέλη.

Ποια μπριγάδα θα κερδίσει τη δοκιμασία και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

