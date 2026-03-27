MasterChef: Τα λάθη που κόστισαν την παραμονή σε Άρη - Άγγελο

Η τελευταία δοκιμασία της εβδομάδας στο MasterChef επιφύλασσε μια απρόσμενη ανατροπή, καθώς δύο παίκτες οδηγήθηκαν εκτός διαγωνισμού με έναν τρόπο που χαρακτηρίστηκε «εκτός κανόνα», προκαλώντας έντονη συζήτηση αλλά και συγκίνηση.

Η βραδιά σημαδεύτηκε από μια διπλή αποχώρηση, η οποία δεν προέκυψε μόνο από το γευστικό αποτέλεσμα των πιάτων, αλλά κυρίως από λάθη που σχετίζονταν με τη διαχείριση του χρόνου και την πίεση της στιγμής.

Άρης και Άγγελος βρέθηκαν εκτός διαγωνισμού, αφήνοντας πίσω τους μια πορεία γεμάτη εμπειρίες, αλλά και μια πικρή γεύση για το πώς ολοκληρώθηκε η συμμετοχή τους.



Ο Άρης, εμφανώς επηρεασμένος από όσα συνέβησαν, περιέγραψε με ειλικρίνεια τη στιγμή που τον οδήγησε στην αποχώρηση: «Τα είχα όλα έτοιμα και σωστά εκτελεσμένα. Αυτό ήταν και το χειρότερο. Απλά έχασα τελείως την έννοια του χρόνου εκείνη τη στιγμή. Ήταν απίστευτο».

Όπως εξήγησε, δεν υπήρξε κάποιος συγκεκριμένος λόγος που τον αποσυντόνισε, αλλά η συνολική πίεση της εβδομάδας: «Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Απλά γενικότερα όλη η εβδομάδα vegan, δε μου άρεσε κιόλας».

Το καθοριστικό σημείο ήρθε όταν η προσπάθειά του κρίθηκε εκπρόθεσμη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε ποτέ το τέλος του χρόνου όπως ακούσαμε και σε ένα μικρό απόσπασμα από το χθεσινό απόσπασμα: «Δεν άκουσα ποτέ το τέλος χρόνου. Άκουσα τα δέκα δευτερόλεπτα, μετά τα τρία και μετά… τίποτα. Συνέχιζα και έβαζα. Όταν κατάλαβα ότι σταματάνε, τότε σταμάτησα κι εγώ».

Η απόφαση των κριτών ήταν άμεση και σαφής: και οι δύο παίκτες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό, επιβεβαιώνοντας πως στο MasterChef οι κανόνες τηρούνται αυστηρά, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Ο Άγγελος, από την άλλη, παραδέχτηκε πως η ένταση και η φασαρία της στιγμής τον μπέρδεψαν, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί εγκαίρως τη λήξη του χρόνου: «Εκείνη τη στιγμή γινόταν χαμός. Δεν κατάλαβα πότε τελείωσε ο χρόνος. Το συνειδητοποίησα μετά».

Μετά το τέλος της δοκιμασίας, οι δύο πρώην διαγωνιζόμενοι μίλησαν ανοιχτά στο Breakfast@star για το πόσο τους έλειψαν οι δικοί τους άνθρωποι και πώς αυτό επηρέασε την ψυχολογία τους μέσα στο παιχνίδι.

Ο Άγγελος, αναφερόμενος στην επιστροφή του και στις αντιδράσεις των δικών του, με ειλικρίνεια παραδέχτηκε: «Και η γυναίκα μου, και οι φίλοι μου, και η οικογένειά μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, είπανε ότι το έχασα μόνος μου. Δηλαδή ουσιαστικά έπρεπε λίγο να ακούω, να έχω περισσότερο το νου μου. Τη συγκέντρωσή μου».

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση, τονίζοντας πως η οικογένεια ήταν το στοιχείο που τον επηρέασε περισσότερο από όλα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του: «Ναι, αυτό ήταν το κομμάτι που μπορώ να πω με επηρέασε πιο πολύ από όλα. Εμένα… δώσε μου την οικογένεια, πάρε μου τη ζωή. Τους αγαπάω πάρα πολύ».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε συνειδητοποιήσει σχεδόν αμέσως την αποχώρησή του: «Όταν κατάλαβα ότι δεν το έβαλα στο πιάτο, ήμουν σίγουρος ότι θα αποχωρήσω».

Αν και για μια στιγμή σκέφτηκε ότι ίσως σωθεί λόγω της αποχώρησης του Άγγελου, η τελική απόφαση των κριτών επιβεβαίωσε ότι και οι δύο έπρεπε να φύγουν: «Κι εγώ όταν αποχώρησε ο Άγγελος λέω “τι θα γίνει, θα μείνω;” Αλλά εν τέλει έφυγα κι εγώ».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η περιγραφή της επιστροφής του στο σπίτι, μια στιγμή που αποτυπώνει τη σημασία της οικογένειας στη ζωή του: «Θυμάμαι να έρχομαι, η μητέρα μου κοιμότανε και πήγα και της μίλησα στο πλάι… Μόλις με είδε δεν το πίστευε. Σηκώθηκε, με αγκάλιασε. Ήταν πολύ συγκινητικό. Όλοι συγκινήθηκαν, κι εγώ μαζί».

Παρά την πρόωρη αποχώρηση, και οι δύο παίκτες φαίνεται πως κρατούν τα θετικά από την εμπειρία τους στο MasterChef, τις γνώσεις που απέκτησαν, αλλά και τις ανθρώπινες στιγμές που έζησαν.

