Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου: «Εδώ είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα»

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» μετά από μια σύντομη απουσία, η οποία οφειλόταν σε μια μικρή αδιαθεσία που την ανάγκασε να μείνει στο σπίτι και να ξεκουραστεί.

Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και, όπως είναι φυσικό, έχει επιλέξει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με την υγεία της, καθώς πλησιάζει η στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η ίδια θέλησε να καθησυχάσει τους τηλεθεατές της, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη και γιατί απουσίασε χθες.

«Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαι, καλά είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα, οπότε όταν λίγο αρρωσταίνεις τώρα, ειδικά στα τελευταία, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, οπότε έκατσα σπίτι. Σας έβλεπα, ήσασταν υπέροχοι. Ξεκουράστηκα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι και την άλλη βδομάδα. Θέλω ένα χειροκρότημα για όλη την ομάδα! Όλα βαίνουν καλώς», είπε αρχικά η KatKen.

Με εμφανή διάθεση για χιούμορ, θέλησε να δώσει μια ανάλαφρη εξήγηση για την απουσία της, κάνοντας τους συνεργάτες της να γελάσουν.

«Και γιατί δεν ήρθα χθες; Προσέξτε. Γιατί έφτιαχνε κέικ με πορτοκάλι και δεν τρώω το κέικ πορτοκάλι. Λέω, τσάμπα θα πάει η μέρα, ας κάτσω σπίτι να παραγγείλω κέικ με σοκολάτα. Δε γινόταν να μην έρθω, και με 40 πυρετό, θα ερχόμουν για το ριζότο σου», ανέφερε, δείχνοντας πως παρά την κούραση διατηρεί την καλή της διάθεση.

Ωστόσο, πίσω από το χιούμορ της, η ίδια δεν έκρυψε πως η περίοδος που διανύει είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει ανοιχτά στον «αέρα» για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσο πλησιάζει ο τοκετός, λέγοντας: «Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις. Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα».

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει επιλέξει να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι σχεδόν το τέλος της εγκυμοσύνης της, κάτι που δείχνει τόσο την αφοσίωσή της στη δουλειά της όσο και την αγάπη της για την εκπομπή και το κοινό της. Παράλληλα, όμως, φροντίζει να βάζει όρια και να δίνει προτεραιότητα στην υγεία της, γνωρίζοντας ότι αυτή η περίοδος απαιτεί ξεκούραση και προσοχή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η παρουσιάστρια αναμένεται να παραμείνει στον αέρα μέχρι τις αρχές Απριλίου.

Στη συνέχεια θα αποσυρθεί προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη γέννηση του παιδιού της, καρπού της σχέσης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Μετά τον ερχομό του μωρού, σχεδιάζει να επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις τον Μαΐου, έχοντας αφιερώσει πρώτα τον απαραίτητο χρόνο στη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.

