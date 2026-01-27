TractioN: Ο σεφ Χρήστος Μοίρας αφήνει την κουτάλα και πιάνει το τιμόνι!

Ραντεβού αυτή την Κυριακή στις 14:10 στο Star

STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου του TractioN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον chef Χρήστο Μοίρα, που αναδείχθηκε από τη συμμετοχή του στο MasterChef, υποδέχεται ο Κώστας Στεφανής στο νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Κι επειδή ο Χρήστος Μοίρας δε θα μπορούσε να κάνει μια απλή, συνηθισμένη και προβλέψιμη εμφάνιση, έρχεται στην εκπομπή με το δικό του προσωπικό όχημα, το ολοκαίνουργιο FIRΕFLY!

TractioN: Ο σεφ Χρήστος Μοίρας αφήνει την κουτάλα και πιάνει το τιμόνι!

Σε ό,τι αφορά στο ίδιο το FIRΕFLY, πρόκειται σαφώς για την πιο ελκυστική, την πιο συναρπαστική… πυγολαμπίδα της σημερινής αυτοκίνησης! Ακόμη κι η επιλογή του ονόματός του (firefly σημαίνει πυγολαμπίδα στα αγγλικά) αποκαλύπτει τον πραγματικό του χαρακτήρα: ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με εμφάνιση που αποτελεί τον ορισμό της συμπάθειας με την πρώτη ματιά, αλλά και τεχνικά χαρακτηριστικά που εντυπωσιάζουν.

Ο Κώστας Στεφανής υποδέχτηκε μία ευγενούς καταγωγής καλεσμένη

Εκτός από τα ψηφιακά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στο εσωτερικό του, το καινούργιο μικρό στους δρόμους γύρω μας, ξεχωρίζει χάρη στην εξαιρετική αναλογία μεγέθους (μικρού), προς την αυτονομία (μεγάλη). 

Μη χάσετε το καινούργιο επεισόδιο του TractioN, με καλεσμένο τον Χρήστο Μοίρα και το… extremely lovable NIO FIREFLY!

TractioN: Ο σεφ Χρήστος Μοίρας αφήνει την κουτάλα και πιάνει το τιμόνι!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢    PEUGEOT 3008: Το… κινητό εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας, στη μορφή ενός ευρύχωρου, σύγχρονου και επιβλητικού SUV, αναλύουν ο Μάνος Στεφανής και ο  Θωμάς Ευθυμίου. Εν προκειμένω, το… αντικείμενο του πόθου είναι το PEUGEOT E-3008 και ιδιαίτερα η έκδοση DUAL MOTOR AWD 325, μια δυναμική πρόταση της γαλλικής εταιρείας και ένα τολμηρό βήμα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της προς τον εξηλεκτρισμό των μοντέλων της. Φυσικά, το νέο 3008 προσφέρει μια πλήρως εξηλεκτρισμένη σειρά, με υβρικές, plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις.
➢     HYUNDAI INSTER CROSS: Την πιο… περιπετειώδη έκδοση του HYUNDAI INSTER, με τον διακριτικό τίτλο «CROSS», ενός μοντέλου που έχει ήδη αποσπάσει την προσοχή, έως και τον θαυμασμό, του κοινού, παρουσιάζουν στο TractioN ο Μάνος Στεφανής, ο Θωμάς Ευθυμίου και η Ινώ Στεφανή. Το αμιγώς ηλεκτρικό μικρό της HYUNDAI, στην εκδοχή του με off-road αισθητικές πινελιές, διατηρεί τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό: τον ηλεκτροκινητήρα 115 ίππων,  τη μπαταρία των 49 kWh, τη μεικτή αυτονομία των 360 χλμ. Το HYUNDAI INSTER CROSS εφοδιάζεται και με επιπλέον ευκολίες, όπως μεγαλύτερους προφυλακτήρες, πρακτικές ράγες οροφής κ.α. 
➢    FORD EXPLORER: Με περιβολή και εξάρτυση… μικρών εξερευνητών, η Ινώ Στεφανή και ο  Θωμάς Ευθυμίου, επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τα μυστικά του FORD EXLPORER, κυρίως για το πώς, αυτό το τόσο δημοφιλές ηλεκτρικό crossover, κατορθώνει να φτάνει το «απόλυτο», σε τόσο πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Γρήγορη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία, υποδειγματική αξιοποίηση χώρων και εργονομία, άνεση, ποιότητα κατασκευής κ.α. Παράλληλα, η Ινώ αναπολεί τη γνωριμία της με τη νεαρή εξερευνήτρια Lexie Alford, η οποία διέσχισε 6 ηπείρους και 27 χώρες, οδηγώντας το, αμιγώς ηλεκτροκίνητο, FORD EXPLORER!

TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge ο Ζερόμ Καλούτα;

TractioN Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!
 
Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής - Μάνος Στεφανής
Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής
Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς
Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας
Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης
Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας
Εταιρία Παραγωγής: Prostef

TRACTIOΝ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
 |
ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΙΡΑΣ
 |
TRACTION TRAILER
 |
MASTERCHEF
