Γιώργος Λάνθιμος: Tέσσερις υποψηφιότητες για το Bugonia στα Όσκαρ 2026

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου του 2026 στο Λος Άντζελες.

Το Sinners αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής οσκαρικής κούρσας, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακό αριθμό υποψηφιοτήτων σε βασικές και τεχνικές κατηγορίες. Η ταινία ξεχωρίζει τόσο για την παρουσία της στις κορυφαίες κατηγορίες, όπως Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία, όσο και για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών και των β΄ ρόλων.

Τη σκυτάλη σε αριθμό υποψηφιοτήτων παίρνει το One Battle After Another, συγκεντρώνοντας 12 στο σύνολο. Η ταινία έχει ισχυρή παρουσία τόσο στις κορυφαίες κατηγορίες (Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ και Β΄ Ανδρικοί και Γυναικείοι Ρόλοι) όσο και σε βασικούς τεχνικούς τομείς, όπως μοντάζ, ήχος, μουσική, διασκευασμένο σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας και casting.

Είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Λάνθιμος έχει βρει στο πρόσωπο της Emma Stone... τη μούσα του! /Φωτογραφία AP Images/Vianney Le Caer

Το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου καταγράφει μια σταθερή και ουσιαστική παρουσία, εξασφαλίζοντας 4 υποψηφιότητες σε κομβικές καλλιτεχνικές κατηγορίες. Η ταινία διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ενώ ξεχωρίζει και στον τομέα της ερμηνείας με την υποψηφιότητα της Emma Stone για Α΄ Γυναικείο Ρόλο, πλαισιωμένη από αναγνωρίσεις στη μουσική και στο διασκευασμένο σενάριο.

Τις υποψηφιότητες παρουσίασαν ζωντανά από το ιστορικό Samuel Goldwyn Theater στο Λος Άντζελες οι ηθοποιοί Danielle Brooks και Lewis Pullman.

Τη φετινή χρονιά εισάγεται μία νέα κατηγορία βραβείου, αυτή της καλύτερης διανομής ρόλων (casting), ενώ προβλέπεται και η προσθήκη ακόμη μίας κατηγορίας για τις καλύτερες σκηνές δράσης, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της στην 100ή Απονομή το 2028, για ταινίες που θα έχουν κυκλοφορήσει το 2027.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Ryan Coogler, Zinzi Evans & Sev Ohanian από την ταινία Sinners, στις Χρυσές Σφαίρες /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Maura, The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Σκηνοθεσία

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Joaquim Trier, Sentimental Value

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Ο Benicio Del Toro στα πρόσφατα Golden Globes Awards στο Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Ο Timothée Chalamet στις Χρυσές Σφαίρες πριν από λίγες ημέρες /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Μοντάζ

Marty Supreme

One Battle After Another

F1: The Movie

Sinners

Sentimental Value

Ξενόγλωσση Ταινία

The Secret Agent (Brazil)

It Was Just An Accident (France)

Sentimental Value (Norway)

Sirât (Spain)

The Voice of Hind Rajab (Tunisia)

Τραγούδι

Golden, KPop Demon Hunters

I Lied to You, Sinners

Train Dreams, Train Dreams

Dear Me from Diane Warren: Relentless

Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!

Σκηνογραφία

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Ήχος

F1: The Movie

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash

Sinners

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Frankenstein

Sinners

The Smashing Machine

Kokuho

The Ugly Stepsister

Μουσική

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Σενάριο (Διασκευασμένο)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Σενάριο (Πρωτότυπο)

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Ενδυματολογία

Avatar

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Casting

Sinners

One Battle After Another

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams