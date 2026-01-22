Γιώργος Λάνθιμος: Tέσσερις υποψηφιότητες για το Bugonia στα Όσκαρ 2026

Καλύτερη ταινία και Α' Γυναικείος Ρόλος για την Emma Stone

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 19:15 Έλενα Χαραλαμπούδη: «Πριν από δέκα χρόνια ήμουν εντελώς βαρετή!»
22.01.26 , 19:04 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του
22.01.26 , 18:47 Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και παιδί
22.01.26 , 18:40 Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου: Καταβολή 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.000 αγρότες
22.01.26 , 18:27 Leapmotor: Στην πρώτη θέση των κινεζικών NEV Start-Up μαρκών για το 2025
22.01.26 , 18:24 «Ήμουν εκεί στα Ίμια»: Μαρτυρία από το κατάστρωμα
22.01.26 , 17:35 Κακοκαιρία: Τα σημεία που έχασαν τη ζωή τους η φιλόλογος και ο λιμενικός
22.01.26 , 17:25 Βουλή: Κομφούζιο στη συζήτηση για τους αγρότες
22.01.26 , 16:42 Mήπως του αρέσεις; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξεις
22.01.26 , 16:38 Φουρνιέ: «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας»
22.01.26 , 16:38 Πρωτεΐνη και διατροφή: Η αλλαγή στην πυραμίδα που ανατρέπει τα δεδομένα
22.01.26 , 16:19 Γιώργος Λάνθιμος: Tέσσερις υποψηφιότητες για το Bugonia στα Όσκαρ 2026
22.01.26 , 15:54 Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του
22.01.26 , 15:50 Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
22.01.26 , 15:47 MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
«Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού μου έχει επιλέξει να μην υπάρχει»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε το βίντεο όπου ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Όσκαρ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τις υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου του 2026 στο Λος Άντζελες.  

Bugonia: Το άγχος του Λάνθιμου και τα άπταιστα ελληνικά της Έμμα Στόουν

Το Sinners αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής οσκαρικής κούρσας, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακό αριθμό υποψηφιοτήτων σε βασικές και τεχνικές κατηγορίες. Η ταινία ξεχωρίζει τόσο για την παρουσία της στις κορυφαίες κατηγορίες, όπως Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία, όσο και για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών και των β΄ ρόλων.  

Τη σκυτάλη σε αριθμό υποψηφιοτήτων παίρνει το One Battle After Another, συγκεντρώνοντας 12 στο σύνολο. Η ταινία έχει ισχυρή παρουσία τόσο στις κορυφαίες κατηγορίες (Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ και Β΄ Ανδρικοί και Γυναικείοι Ρόλοι) όσο και σε βασικούς τεχνικούς τομείς, όπως μοντάζ, ήχος, μουσική, διασκευασμένο σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας και casting.

Είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Λάνθιμος έχει βρει στο πρόσωπο της Emma Stone... τη μούσα του!

Είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Λάνθιμος έχει βρει στο πρόσωπο της Emma Stone... τη μούσα του! /Φωτογραφία AP Images/Vianney Le Caer

Το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου καταγράφει μια σταθερή και ουσιαστική παρουσία, εξασφαλίζοντας 4 υποψηφιότητες σε κομβικές καλλιτεχνικές κατηγορίες. Η ταινία διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ενώ ξεχωρίζει και στον τομέα της ερμηνείας με την υποψηφιότητα της Emma Stone για Α΄ Γυναικείο Ρόλο, πλαισιωμένη από αναγνωρίσεις στη μουσική και στο διασκευασμένο σενάριο.

Τις υποψηφιότητες παρουσίασαν ζωντανά από το ιστορικό Samuel Goldwyn Theater στο Λος Άντζελες οι ηθοποιοί Danielle Brooks και Lewis Pullman. 

Τη φετινή χρονιά εισάγεται μία νέα κατηγορία βραβείου, αυτή της καλύτερης διανομής ρόλων (casting), ενώ προβλέπεται και η προσθήκη ακόμη μίας κατηγορίας για τις καλύτερες σκηνές δράσης, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της στην 100ή Απονομή το 2028, για ταινίες που θα έχουν κυκλοφορήσει το 2027.

Τι σημαίνει «Bugonia»: Αποθέωσαν τον Λάνθιμο και την Emma Stone στη Βενετία

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams

Ryan Coogler, Zinzi Evans & Sev Ohanian από την ταινία Sinners, στις Χρυσές Σφαίρες

Ryan Coogler, Zinzi Evans & Sev Ohanian από την ταινία Sinners, στις Χρυσές Σφαίρες /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Α΄ Ανδρικός Ρόλος
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Maura, The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia

Δείτε το trailer του Bugonia

Σκηνοθεσία
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Joaquim Trier, Sentimental Value
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners

Ο Benicio Del Toro στα πρόσφατα Golden Globes Awards στο Λος Άντζελες 

Ο Benicio Del Toro στα πρόσφατα Golden Globes Awards στο Λος Άντζελες /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Β΄ Γυναικείος Ρόλος
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting through Rocks
Mr. Nobody against Putin
The Perfect Neighbor

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Ο Timothée Chalamet στις Χρυσές Σφαίρες πριν από λίγες ημέρες

Ο Timothée Chalamet στις Χρυσές Σφαίρες πριν από λίγες ημέρες /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Μοντάζ
Marty Supreme
One Battle After Another
F1: The Movie
Sinners
Sentimental Value

Ξενόγλωσση Ταινία
The Secret Agent (Brazil)
It Was Just An Accident (France)
Sentimental Value (Norway)
Sirât (Spain)
The Voice of Hind Rajab (Tunisia)

Τραγούδι
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied to You, Sinners
Train Dreams, Train Dreams
Dear Me from Diane Warren: Relentless
Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!

Σκηνογραφία
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners

Ήχος
F1: The Movie
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât

Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire and Ash
Sinners
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters

Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva

Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Frankenstein
Sinners
The Smashing Machine
Kokuho
The Ugly Stepsister

Μουσική
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners

Σενάριο (Διασκευασμένο)
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams

Σενάριο (Πρωτότυπο)
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners

Ενδυματολογία
Avatar
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2

Casting
Sinners
One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent

Διεύθυνση Φωτογραφίας
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ
 |
BUGONIA
 |
ΟΣΚΑΡ 2026
 |
ΟΣΚΑΡ
 |
EMMA STONE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top