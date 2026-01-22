MasterChef: Ένα cheesecake...ντάκος στην τελευταία μέρα των auditions!

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης 22/1/26

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 15:54 Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του
22.01.26 , 15:50 Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
22.01.26 , 15:47 MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
22.01.26 , 15:42 «Τσουνάμι» Καταγγελιών Από Πολίτες Κατά Του ΔΕΔΔΗΕ
22.01.26 , 15:19 Master plan Τραμπ για τη «νέα Γάζα»: Χλιδάτα διαμερίσματα & τουρισμός
22.01.26 , 15:05 Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι
22.01.26 , 15:04 Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani
22.01.26 , 14:45 Χατζίδου για το Τέλεια του Ιακωβίδη: «Είχα ζητήσει να το κάνω εγώ διασκευή»
22.01.26 , 14:45 Σέρρες: Τι Λέει Η Μητέρα Του 16χρονου Που Ξυλοκοπήθηκε Στις Φυλακές
22.01.26 , 14:40 VW Taigo και T-Cross: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστά
22.01.26 , 14:39 Σκοτώθηκε δύο μέρες πριν τον γάμο της: Στη φυλακή ο οδηγός που την παρέσυρε
22.01.26 , 14:33 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
22.01.26 , 14:30 Γιάννης Μπέζος: «Τα Φαντάσματα ήταν μια εξαιρετική σειρά»
22.01.26 , 14:14 Καινούργιου: «Δεν είμαι απεγνωσμένη» - Πόσα θα λείψει από την εκπομπή της;
22.01.26 , 13:27 Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ολοκληρώνονται οι auditions του MasterChef 10.

Ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, εκτός από την όρεξη, ανοίγουν και την καρδιά τους στους τρεις κορυφαίους chef κριτές, όπως είδαμε στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

MasterChef: Πήρε λευκή ποδιά ο Μάριος, ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη;

Ένας ερωτικός μετανάστης στο MasterChef

Ένας ερωτικός μετανάστης στο MasterChef

Ο Γιώργος δήλωσε ξανά στο MasterChef - Πήρε τη λευκή ποδιά;

Ένας από τους διαγωνιζόμενους αποκαλύπτει πως έχει ξενιτευτεί για τον έρωτα - και μάλιστα όχι μία φορά. «Τι κάνεις στο Μόναχο;», τον ρώτησε ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον υποψήφιο μάγειρα να απαντά: «Είχα κάνει τον ερωτικό μετανάστη, είναι η αλήθεια». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετακόμισα στην Κέρκυρα για να κάνω την πρακτική μου. Πάλι εκεί έκανα τον ερωτικό μετανάστη». Τότε, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε με χιούμορ: «Φανταζόμαστε ότι σε όποια περιοχή πηγαίνεις, πηγαίνεις ως ερωτικός μετανάστης και φεύγεις από ’κει όταν φτάνει η ώρα του χωρισμού».

Παράλληλα, ένας ακόμη επίδοξος μάγειρας προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ένα «πειραγμένο» cheesecake, η περιγραφή του οποίου θύμισε στον «θείο Λεωνίδα» τον παραδοσιακό ντάκο.

MasterChef: Μπέρδεψε τα λόγια του μπροστά στους κριτές

MasterChef: Μπέρδεψε τα λόγια του μπροστά στους κριτές

Στη συνέχεια του αποσπάσματος, ο Σωτήρης Κοντιζάς ζητά διευκρινίσεις για το κεφίρ με φράουλα που χρησιμοποίησε ένας υποψήφιος. Εκείνος, όμως, παθαίνει black out και δεν καταφέρνει να απαντήσει. Μάλιστα, δεν είναι ο μόνος που καταβάλλεται από το άγχος. «Σου έχει κοπεί η ανάσα;», τον ρώτησε ο Κοντιζάς, με τον παίκτη να παραδέχεται: «Λίγο ναι, έχω… λίγο άγχος». Για να τον κάνει να χαλαρώσει, ο Πάνος Ιωαννίδης του επισήμανε πως ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έχει να του δώσει μια πολύτιμη συμβουλή.

«Μην αγχώνεσαι!», του είπε χαμογελώντας ο σεφ. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top