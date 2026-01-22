MasterChef: Ένα cheesecake...ντάκος στην τελευταία μέρα των auditions!

Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ολοκληρώνονται οι auditions του MasterChef 10.

Ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, εκτός από την όρεξη, ανοίγουν και την καρδιά τους στους τρεις κορυφαίους chef κριτές, όπως είδαμε στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

Ένας ερωτικός μετανάστης στο MasterChef

Ένας από τους διαγωνιζόμενους αποκαλύπτει πως έχει ξενιτευτεί για τον έρωτα - και μάλιστα όχι μία φορά. «Τι κάνεις στο Μόναχο;», τον ρώτησε ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον υποψήφιο μάγειρα να απαντά: «Είχα κάνει τον ερωτικό μετανάστη, είναι η αλήθεια». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετακόμισα στην Κέρκυρα για να κάνω την πρακτική μου. Πάλι εκεί έκανα τον ερωτικό μετανάστη». Τότε, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε με χιούμορ: «Φανταζόμαστε ότι σε όποια περιοχή πηγαίνεις, πηγαίνεις ως ερωτικός μετανάστης και φεύγεις από ’κει όταν φτάνει η ώρα του χωρισμού».

Παράλληλα, ένας ακόμη επίδοξος μάγειρας προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ένα «πειραγμένο» cheesecake, η περιγραφή του οποίου θύμισε στον «θείο Λεωνίδα» τον παραδοσιακό ντάκο.

MasterChef: Μπέρδεψε τα λόγια του μπροστά στους κριτές

Στη συνέχεια του αποσπάσματος, ο Σωτήρης Κοντιζάς ζητά διευκρινίσεις για το κεφίρ με φράουλα που χρησιμοποίησε ένας υποψήφιος. Εκείνος, όμως, παθαίνει black out και δεν καταφέρνει να απαντήσει. Μάλιστα, δεν είναι ο μόνος που καταβάλλεται από το άγχος. «Σου έχει κοπεί η ανάσα;», τον ρώτησε ο Κοντιζάς, με τον παίκτη να παραδέχεται: «Λίγο ναι, έχω… λίγο άγχος». Για να τον κάνει να χαλαρώσει, ο Πάνος Ιωαννίδης του επισήμανε πως ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έχει να του δώσει μια πολύτιμη συμβουλή.

«Μην αγχώνεσαι!», του είπε χαμογελώντας ο σεφ.

